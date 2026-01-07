WEC: Peugeot anuncia alinhamentos

A Peugeot anunciou as tripulações que irão piltotar os dois 9X8 na temporada de 2026 do FIA World Endurance Championship, clarificando a composição das equipas após a confirmação prévia do alinhamento de seis pilotos.

A principal novidade é a integração de Nick Cassidy, que fará parceria com Paul di Resta e Stoffel Vandoorne no carro n.º 93. Cassidy, uma das figuras de destaque da Fórmula E, junta-se à Peugeot após a sua mudança para a Citroën — marca do grupo Stellantis — na época 2025-26 da disciplina elétrica, regressando agora aos protótipos de resistência.

Vandoorne, que chegou a ser apontado a um lugar no projeto Genesis Magma Racing, mantém-se assim na estrutura francesa e completa a formação do 9X8 n.º 93. Já o carro n.º 94 continuará a ser conduzido por Loïc Duval e Malthe Jakobsen, aos quais se junta Théo Pourchaire, que se estreou nos Hypercar no final da época passada no Bahrain.

A Peugeot confirmou ainda que Jean-Éric Vergne assumirá funções de piloto de reserva em 2026, antes de regressar ao alinhamento principal em 2027. Em sentido inverso, Mikkel Jensen deixou a equipa e deverá integrar o novo programa Hypercar da McLaren.

We opened our packs: the 2026 line-ups are here!⚡️ #93: 🇳🇿 Cassidy 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Di Resta 🇧🇪 Stoffel Vandoorne #94: 🇫🇷 Duval 🇩🇰 Jakobsen 🇫🇷 Pourchaire Proven speed, perfect chemistry. We’ve balanced technical expertise and high-energy talent for the 2026 @FIAWEC season.#WEC #Peugeot9X8 pic.twitter.com/HJFSFcgTqM — Peugeot Sport (@peugeotsport) January 5, 2026

O diretor técnico da Peugeot, Olivier Jansonnie, explicou os critérios das escolhas:

“O Loïc e o Paul são pilares fortes da equipa e terão um papel fundamental a dar estabilidade a cada formação. Ambos os alinhamentos oferecem um excelente equilíbrio, combinando pilotos particularmente fortes nas partidas com outros que se destacam em qualificação. Esta estrutura foi pensada numa perspetiva de longo prazo, assegurando simultaneamente a competitividade e a adaptabilidade necessárias para responder a todas as condições de corrida, algo essencial face ao nível de concorrência no FIA WEC.”