WEC, Peugeot 9X8: Uma nova forma de fazer carros de competição | AutoSport

Quando o 9X8 foi apresentado, representou uma lufada de ar fresco no desporto automóvel e o impacto mediático do seu lançamento foi certamente um sucesso para a Peugeot. A nova máquina da marca francesa tem um visual arrojado, com um conceito revolucionário e único na atualidade, uma nova forma de fazer carros de competição.

O 9X8 encarna o verdadeiro espírito dos Hipercarros, com uma aparência que já deu muito que falar. Por altura do lançamento do carro, o AutoSport questionou os responsáveis da marca se esta aposta num carro sem asa traseira era apenas uma afirmação da marca ou se havia realmente ganhos com este novo conceito. O diretor técnico do projeto, Olivier Jansonnie, admitiu que se tratava de um pouco dos dois. A Peugeot queria dar ao seu carro linhas arrojadas, em concordância com a sua gama de carros de estrada, mas os novos regulamentos técnicos permitiram uma abordagem diferente. Com os novos carros a terem de respeitar valores fixos de apoio aerodinâmico e coeficiente de arrasto, a Peugeot conseguiu atingir esses valores sem a necessidade de uma asa traseira e assim abdicou dela. Para conseguir o equilíbrio desejado entre o eixo dianteiro e o traseiro, certas partes da carroçaria poderão ser ajustadas, fazendo o mesmo trabalho que a asa traseira faria.

Pensava-se que o carro que vimos na apresentação iria sofrer muitas alterações, mas do que foi possível ver das imagens fornecidas pela marca, nos testes do carro, o aspeto do carro mantém-se praticamente inalterado. Ou seja, a aposta arrojada da Peugeot não era apenas uma jogada de marketing, mas sim uma aposta séria num conceito diferente de fazer carros de competição.

Para o Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar, engenheiros e designers trabalharam em conjunto para alcançar uma convergência entre estilo e tecnologia para criar um veículo de competição. “O nível de discussão foi absolutamente sem precedentes”, disse Matthias Hossann, Director de Estilo Peugeot. “Estávamos em contacto com a equipa PEUGEOT Sport, e realmente trabalhou de mãos dadas com eles”.

“Para identificar o tema para o nosso futuro carro de corrida, lançámos pela primeira vez um concurso entre os designers. Recebemos muitas submissões à medida que este projecto suscitava grande entusiasmo, com a perspetiva de um dia ver a nossa criação competir contra as marcas mais prestigiadas do mundo na mais mítica das pistas”.

“Uma vez selecionado o tema com a ajuda dos engenheiros do Peugeot Sport, começamos a trabalhar em conjunto. Guiados pelo desempenho, para o qual não houve compromisso, e sob regulamentos inovadores, os engenheiros deixaram tanto espaço como possível para permitir aos designers liberdade de criatividade para desenvolver o desenho do Hypercar. O Peugeot 9X8 nasceu juntamente com o ADN do novo regulamento Hypercar (LMH) apresentando os traços fundamentais de um Peugeot .”

Outro sinal distintivo do estilo Peugeot é evidente no interior do 9X8 que se baseia no conceito característico da marca (i-Cockpit). Tal como a para um projecto modelo em série, o cuidado com o design de interiores foi o mesmo do cuidado dado ao exterior: o objetivo é que o piloto e os fãs em frente dos seus ecrãs devem sentir-se como se estivessem num Peugeot . Além disso, todo o cockpit Peugeot 9X8 foi concebido para proporcionar o mais alto grau de ergonomia e intuitividade aos pilotos.

“Nas paredes do estúdio de design onde nasceu o Peugeot 9X8, tínhamos afixado três palavras-chave: icónico, eficiente, emocional”, disse Matthias Hossann. “Desta forma, toda a equipa abraçou estes conceitos, independentemente do envolvimento de cada um ao longo das várias fases de desenvolvimento. Apesar da qualidade das muitas propostas que resultaram da nossa conceção interna concurso, foi rapidamente estabelecido o tema escolhido. Quebrou os códigos da geração anterior de carros de endurance. A ideia colocada foi que isto seria menos de um carro de corrida e mais de um Peugeot , um objecto que reuniria os fãs de desporto automóvel, mas não só, pois este seria um carro desportivo que, em teoria, poderia ser conduzido na estrada, bem como na pista de corrida”.

Um dos elementos mais marcantes do novo carro é a ausência de asa traseira. No imaginário de todos os fãs de corridas é difícil conceber um carro sem asa traseira, mas a Peugeot entendeu que sem a asa podia causar mais impacto, sem perder performance:

“Os novos regulamentos Le Mans Hypercar foram elaborados para nivelar a importância dos sistemas convencionais de aumento de desempenho. Desenhar o 9X8 tem sido uma experiência apaixonante, porque tivemos a liberdade de inventar, inovar e explorar formas fora da caixa para otimizar o desempenho do carro, e mais especialmente a sua aerodinâmica. Os regulamentos estipulam que só é permitido um dispositivo aerodinâmico ajustável, sem especificar a asa traseira. O nosso trabalho de cálculo e simulações revelou que o alto desempenho era efetivamente possível sem a asa”, disse Oliver Jansonnie, diretor técnico do projeto.

“É uma combinação de efeito de solo e de carroçaria superior que foi trabalhada de uma forma um pouco diferente em comparação com o antigo LMP1“, confirmou Oliver Jansonnie. “Com o novo regulamento LMH, há muito mais liberdade em muitas coisas. O fundo plano é mais livre e com a parte superior da carroçaria há mais liberdade, há um limite para o nível de apoio aerodinâmico criado e sentimos que isso era exequível sem a asa traseira. Basicamente, temos uma combinação do splitter frontal e do difusor traseiro. A parte da frente do carro é muito mais tradicional. É-nos permitido ter um dispositivo para ajustar o equilíbrio aerodinâmico do carro, e este é um elemento chave para nós”.

Além da estética pura, os responsáveis do projeto não se esqueceram da experiência de Le Mans, durante a noite e quiseram criar um carro impactante, quer de dia, quer de noite:

“A nossa equipa Peugeot Design inclui fãs das 24 Horas de Le Mans. Tendo sido espectadores, eles sabem que à noite, à beira da pista, os carros têm poucos sinais distintivos. Alguns automóveis podem ser reconhecidos pelo som dos seus motores, mas em muitos lugares, a presença visual dos carros limita-se na sua maioria a linhas brilhantes que se desvanecem à noite. Para assegurar que o Peugeot 9X8 é diferente de qualquer outro e pode ser facilmente identificado dia e noite por todos, acrescentamos componentes luminosos ao nosso trabalho sobre a silhueta. Como parte da assinatura do carro, as três garras – presentes em todos os nossos atuais carros de produção – foi a escolha óbvia. Não tivemos demasiados problemas em colocar na frente do nosso Hypercarro 9X8, mas colocá-los na retaguarda exigiu muito trabalho. Integramos as três garras de luz em componentes compostos separados criando espaços através das quais o ar é extraído. Mal podemos esperar para ver o seu efeito na pista” disse Hossann.

Quanto ao coração da máquina, o 9X8 conta com um motor de combustão, V6 Bi-turbo de 2,6 litros, com 500 kW (680 cv) aberto a 90°). O motor/gerador elétrico de 200 kW (270cv), com caixa sequencial de 7 velocidades e a bateria . A Peugeot Sport e a Saft, subsidiária da TotalEnergies, assumem, em conjunto e a cada dia, um desafio tecnológico, co-desenvolvendo a bateria de elevada densidade, elevada potência e elevada tensão (900 volts).

Um dos lemas mais usado no mundo das corridas e aquele que justifica o investimento das marcas é o “ganhar ao domingo para vender na segunda”. A Peugeot levou esse conceito ao extremo e ao invés de olhar com cuidado redobrado apenas para a performance, igualou o cuidado neste departamento, como cuidado estético, dando uma máquina que além de ser um laboratório de tecnologia para a marca, é também uma afirmação clara dos intentos da Peugeot em afirmar a sua identidade de forma exuberante, sem complexos. Esta postura é algo contrastante com o que temos vindo a ver no mundo dos protótipos de endurance, onde poucos ou nenhum elementos caracterizadores da marca eram vistos. Com o regulamento LMH e LMDh, o que antes era um pormenor passou a ser visto com mais cuidado e mais interesse. A Peugeot tratou de mostrar ao mundo que, sim, a estética dos carros de corrida é importante e pode dar quase tanta visibiidade quanto vitórias. Mas que não haja dúvida que as vitórias são o objetivo final e sem elas o impacto do projeto pode diluir-se. No entanto, se aliarem o sucesso em pista a uma visão arrojada, o lugar na história fica mais que assegurado. Foi uma aposta algo arriscada por parte da marca, que terá o primeiro teste a sério em Spa (se os planos de competir este ano em Le Mans se mantiverem). Mas para já, merece destaque esta postura diferente e bem vinda.