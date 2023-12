WEC: Peugeot 9X8 ganhou asa traseira | AutoSport

Acabou por se tornar uma inevitabilidade. A performance do Peugeot 9X8 ainda não chegou aos níveis que a equipa pretende (muito longe disso) e os engenheiros da marca francesa tiveram de tomar medidas…drásticas. O carro que espantou o mundo por não ter asa traseira, ganhou uma.

O carro esteve a testar no traçado francês de Paul Ricard e nas imagens é possível ver uma asa traseira. Será apenas um teste para entender o que se ganha com mais este dispositivo aerodinâmico e voltaremos a ver o 9X8 sem asa, ou a Peugeot vai render-se e reverter à fórmula antiga?

Not F1 related, but I think this might interest you: the Peugeot 9X8 LMH has been spotted WITH a rear wing during a test at Paul Ricard! 1/2 pic.twitter.com/juzwt2S6mf