WEC: Peugeot 9X8 conta com unidade motriz híbrida e hiper-eficiente | AutoSport

O projeto da Peugeot está traçado até 2025, e o objetivo é simples… vencer Le Mans e o campeonato do mundo. A presença no IMSA vai depender da luz verde do lado americano, mas o carro está feito para respeitar os números dos LMDh, no entanto a prioridade para já é o WEC.

Mas com que unidade motriz a Peugeot pensa vencer Le Mans?

O 9X8 conta com um motor de combustão, V6 Bi-turbo de 2,6 litros, com 500 kW (680 cv) aberto a 90°) acumula, desde abril e tal como esperado, muitos quilómetros no banco de testes.

O motor/gerador elétrico de 200 kW, que será colocado à frente, a caixa sequencial de 7 velocidades e a bateria estão a ser integrados, de modo a respeitar o calendário de validação no banco. A Peugeot Sport e a Saft, subsidiária da TotalEnergies, assumem, em conjunto e a cada dia, um desafio tecnológico, co-desenvolvendo a bateria de elevada densidade, elevada potência e elevada tensão (900 volts).

“Queremos alcançar uma fiabilidade infalível e um controlo perfeito das nossas necessidades energéticas”, explica Jean-Marc Finot. “Le Mans é um sprint de 24 horas que pode ser ganho ou perdido numa única paragem nas boxes. Os Hypercars (LMH) têm uma eficiência energética excecional, antecipando o que em breve iremos encontrar em modelos de produção. É neste sentido que estamos a trabalhar no conjunto do PEUGEOT 9X8: da motorização à aerodinâmica, tudo deve contribuir para essa hiper-eficiência.”