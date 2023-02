WEC: Pescarolo de regresso com a Peugeot | AutoSport

A Pescarolo anunciou hoje que o seu programa para correr no WEC em 2024 continua a avançar e e a Peugeot será parceira deste projeto.

A mítica Pescarolo vai regressar à competição e irá usar maquinaria Peugeot em 2024, como se pode ler no comunicado:

“Após o seu anúncio em 2 de dezembro de 2022, a Pescarolo Sport prossegue o desenvolvimento do seu programa desportivo.

A Pescarolo Sport assegurou a Peugeot Sport como construtora do seu programa Hypercar do WEC 2024 e iniciou importantes negociações com os principais parceiros para financiar a temporada.

A equipa continua a fortalecer-se com Joel Riviere e Bruce Jouanny a juntarem-se à equipa no início do ano.

Joel Riviere acompanha agora Jocelyn Pedrono, proprietário da estrutura, na gestão do projecto. Bruce Jouanny é o responsável pelo desenvolvimento do programa desportivo. 9X8 da marca francesa em pista. Henri Pescarolo não está envolvido neste projeto.