WEC: Performance dos LMP2 revista em baixa

Teremos LPM2 mais lentos este ano no WEC, para que as diferenças de performance entre estes carros e os Hypercars sejam bem vincadas.

O ACO lançou um comunicado onde especifica as mudanças que passam por diminuição da potência, aumento do peso mínimo e uso de apenas um kit aerodinâmico, o de menor apoio aerodinâmico:

“A fim de harmonizar o desempenho dentro das classes Hypercar e LMP2, o Comité do WEC da FIA e o Automóvel Club de l’Ouest decidiram fazer um ajustamento ao regulamento para os automóveis LMP2. Tal assegura que os níveis de desempenho e o potencial de velocidade dos carros em ambas as classes permanecem estáveis em todos os circuitos do campeonato, independentemente das condições meteorológicas.

A potência do motor Gibson, que é comum a todos os carros LMP2, é reduzida de 450kW para 400kW (536 cv). Tal como com a classe Hypercar, será adotado um kit aerodinâmico na configuração de Le Mans para toda a estação. O peso mínimo do carro é aumentado em 20kg para 950kg.

A estratégia inicial, anunciada no ano passado, consistia em reajustar o desempenho com os pneus 2021 da Goodyear e reduzir a potência do motor em 30kW. Após a primeira fase de testes, e em consulta com a Goodyear e as equipas, o comité decidiu continuar com os pneus que já provaram o seu desempenho e fiabilidade.

Esta redução de potência terá também um efeito de redução de custos, uma vez que algumas partes ficarão menos stressadas e terão uma vida mais longa. O novo regulamento será aplicável a todas as competições abertas a automóveis elegíveis para as 24 Horas de Le Mans 2021 (FIA World Endurance Championship, European Le Mans Series, Asian Le Mans Series)”.