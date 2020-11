WEC: Pedro Lamy vai correr no Bahrein

Pedro Lamy foi ‘convocado’ para participar nas 8 Horas do Bahrein, última prova do WEC 2020. Vai substituir Richard Westbrook que por sua vez vai ocupar o lugar deixado vago por Alex Lynn, que testou positivo à COVID-19. Deste modo, Lamy regressa aos comandos do Aston Martin Vantage GTE #98 da GTE-Am, agora ao lado de Paul Dalla Lana e Ross Gunn, um regresso depois duma longa ausência, desde Le Mans 2019.