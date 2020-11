WEC, Pedro Lamy: “Infelizmente o carro teve um problema de travões”

Pedro Lamy recebeu um convite de última hora para participar na corrida das 8 Horas do Bahrein, do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC), depois de um dos pilotos da Aston Martin Racing ter testado positivo à COVID-19.

Assim, o piloto português integrou de novo a equipa do carro #98 da Aston Martin Racing, da categoria LMGTEAm, com os companheiros Ross Gunn e Paul Dalla Lana. O #98 terminou a corrida na nona posição entre os LMGTEAm.

“O carro estava competitivo e conseguimos conquistar a pole position [na categoria LMGTEAm]. A primeira parte da prova estava a correr bem e sentíamo-nos confiantes para alcançar um bom resultado. Mas, infelizmente, o carro teve um problema com os travões e fomos impedidos de alcançar uma boa classificação”, explicou o piloto português.

“Apesar do resultado, senti que estava competitivo e gostei de ter voltado à minha equipa de tantos anos para participar nesta prova do Bahrein”, finalizou Lamy.