WEC: Paul-Loup Chatin impressionado com o novo Genesis
Paul-Loup Chatin mostrou-se positivamente impressionado com o Genesis GMR-001 Hypercar após o primeiro contacto com o novo protótipo da marca coreana. O piloto francês, que integra a Genesis Magma Racing no WEC, destacou o potencial do carro depois de o testar no Qatar no início do ano.
Embora a sua contratação pela Genesis tenha sido anunciada em novembro, Chatin apenas pôde testar o novo carro a partir de 1 de janeiro, devido ao contrato que ainda mantinha com a Alpine. A equipa estava particularmente interessada no seu feedback, uma vez que o GMR-001 utiliza uma base de chassis ORECA — semelhante à do Alpine A424 que o francês conduziu na temporada anterior — e os restantes pilotos da Genesis não tinham experiência com este tipo de plataforma LMDh.
Segundo o piloto, o comportamento do carro foi imediatamente encorajador, sobretudo ao nível da carga aerodinâmica. O francês explicou que a sensação ao volante lhe transmitiu confiança nas curvas rápidas e de média velocidade, reforçando a perceção de que o projeto tem uma base sólida.
Paul-Loup Chatin afirmou ao Sportscar365:
“A primeira sensação que tive com o carro foi muito boa. Confirmou que o carro tem bom potencial e fiquei bastante surpreendido por sentir que era diferente de outros Hypercars, mas no bom sentido. Fiquei agradavelmente surpreendido com a carga aerodinâmica. Parece muito forte. Gostei muito de conduzi-lo e deu-me bastante confiança para atacar nas curvas rápidas e de média velocidade. Comparado com aquilo que conheço, foi uma sensação muito positiva.”
Apesar das boas impressões iniciais, Chatin evitou fazer uma comparação direta com o Alpine A424. O francês explicou que os dois carros não se encontram exatamente na mesma fase de desenvolvimento, já que a Alpine terá introduzido alterações aerodinâmicas através de um dos chamados Evo jokers para esta temporada.
O francês alertou também que o teste realizado no Qatar decorreu em condições ideais e que a primeira corrida da época — agora prevista para Imola após o adiamento da prova no Qatar devido à situação no Médio Oriente — representará um desafio mais exigente.
Para Chatin, a prioridade nas primeiras corridas será garantir quilometragem e acumular dados, algo fundamental para o desenvolvimento do projeto.
“Se perdermos uma volta por causa de um pequeno erro, será uma volta que perdemos para o futuro do projeto. Cada volta, cada curva, cada momento em pista será importante para o desenvolvimento e é essencial termos uma visão a longo prazo.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI