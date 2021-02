WEC, Paul Di Resta: “Juntar-me à equipa no nascimento do projeto é emocionante”

Paul di Resta é outro dos destaques do alinhamento da Peugeot. O ex-piloto de F1 tem sido companheiro de equipa de Filipe Albuquerque no endurance, tendo conquistado com a estrela portuguesa o título do WEC em LMP2 e as 24h de Le Mans em 2020. Agora assume um novo projeto na resistência:

“Estar envolvido e juntar-me à equipa no nascimento do projeto é realmente emocionante. Há 3 anos, quando comecei nos LMP2, apanhei o bichinho da endurance. Quando se olha para Le Mans, vemos, de facto, as 24 horas, mas o que não se vê são as semanas de trabalho que as antecederam. Todos aceitam esse desafio ao longo de meses ou até anos. Acho que os pilotos têm a parte mais fácil, já que podem dormitar um bocado entre os dois períodos de condução. É a melhor corrida do mundo! Venci-a no ano passado em LMP2 e senti as emoções da vitória. Alcançámos a pole-position e gerimos a prova. Mal posso esperar para ver toda aquela multidão de novo e partilhar essa experiência com todos.”