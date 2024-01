WEC, Paul Di Resta: “Esteticamente, o carro vai ser um pouco diferente” | AutoSport

A Peugeot vai abandonar o seu conceito revolucionário, sem asa. Rendendo-se à falta de resultados e performances, a marca do leão repensou o seu 9X8 que terá uma asa traseira para fazer frente aos desafios da competição. Paul di Resta explicou um pouco as mudanças que iremos ver.

Para o piloto britânico, o novo carro foi pensado para dar mais confiança aos pilotos, na esperança de reaproximar a equipa francesa do topo:

“A forma como o nosso carro funcionava era muito diferente dos outros”, disse di Resta quando questionado pelo Sportscar365 sobre o desenvolvimento do novo carro. “As regras foram decididas há muito tempo, foi essa a direção que tomaram com o carro que usámos no ano passado. Ao longo do tempo, eles viram os pontos fracos em relação à concorrência através do desenvolvimento. A nova referência que a Toyota apresentou no ano passado em Sebring [com um GR010 Hybrid revisto] mostrou a diferença que se pode fazer entre os carros. Esteticamente vai ser um pouco diferente, as pessoas vão ver uma coisa (a asa traseira) e ter uma opinião sobre isso, mas para nós trata-se de garantir que o carro se sente bem. Se dermos confiança ao piloto, isso é muito importante para as corridas de resistência.”

“Foi uma nova equipa que concebeu este carro e agora reuniu os dados necessários para avançar. Estão a utilizar tudo isso e essa é a principal melhoria. Estou ansioso por ver como se comporta em relação aos outros e correr no topo, espero eu.”