WEC: Paul Dalla Lana pendura o capacete | AutoSport

É um fim de uma longa e profícua carreira no desporto motorizado. Paul Dalla Lana, o piloto bronze de maior sucesso no WEC vai deixar a competição.

Após uma brilhante carreira nos GT, Dalla Lana retira-se das corridas para se focar nos seus múltiplos interesses comerciais. O empresário de 57 anos disputou as duas primeiras corridas da temporada ao lado de Nicki Thiim e Axcil Jefferies no Vantage GTE da sua equipa, mas decidiu que já não tem o tempo necessário para se preparar totalmente para a competição a um nível de topo.

O recorde de Dalla Lana desde que se juntou à lista de pilotos da Aston Martin Racing é invejável. O piloto amador de maior sucesso na história do WEC, com 17 vitórias na sua classe, colocaram-no em quarto lugar na lista dos pilotos com mais vitórias de todos os tempos, atrás de Sebastian Buemi, Brendon Hartley e do seu antigo companheiro de equipa, Pedro Lamy. Conta com 54% de presenças no pódio do WEC, incluindo na sua estreia no campeonato mundial em Silverstone ao lado de Lamy e Fred Makowiecki (FRA), em 2013. Foram mais 36 pódios numa carreira de 69 corridas. O seu período de maior sucesso nas corridas ocorreu entre 2015-2017, quando se associou a Lamy e Mathias Lauda (AUT). O trio conseguiu 12 vitórias e terminou fora do pódio apenas sete vezes em 26 corridas. Conquistaram também 17 das 23 pole positions. Esta sequência dourada de forma acabou por levar o trio ao seu cobiçado título do Campeonato Mundial de Pilotos GTE Am, em 2017, a bordo do seu amado #98 V8 Vantage GTE.

O outro grande sonho de Dalla Lana era ganhar as 24 Horas de Le Mans, e embora, infelizmente, isto nunca tenha acontecido.

“Correr pela Aston Martin, competir em Le Mans e ganhar um título de campeão mundial, foi uma das maiores aventuras da minha vida e tem-me proporcionado tantas recordações que vou acarinhar para o resto dos meus dias”, disse Dalla Lana. “Mas as corridas tinham de parar em algum momento, e para mim, esse tempo já está a chegar há algum tempo. Tornou-se cada vez mais difícil encontrar tempo suficiente para me preparar e competir ao mais alto nível; e para lutar por um campeonato mundial, é preciso dar tudo de si. Tive a sorte de correr ao lado de alguns grandes pilotos e grandes amigos e competir contra os melhores nas corridas de automóveis desportivos. Estive lá porque o WEC cresceu em estatura e fui capaz de conduzir o poderoso V12, V8 e agora o turbo V8 Vantage em lugares como Daytona, Sebring e Le Mans. Foi possível graças a todos os fãs que nos têm observado ao longo dos anos, e gostaria de desejar boa sorte ao Aston Martin no futuro. Tenho a certeza de que vou ter saudades”!

A Heart of Racing vai assumir a estrutura NorthWest AMR, propriedade de Paul Dalla Lana. A equipa norte-americana já gere múltiplos programas com veículos Aston Martin GT3 e GT4 nas categorias IMSA e GT4 da SRO World Series GT4, bem como as 24 Horas de Spa 2022. Adiciona agora o WEC à sua lista com o piloto anglo-americano e diretor da equipa Ian James, o vencedor da classe IMSA GTD Pro Alex Riberas e Daniel Mancinelli. A época da Heart of Racing decorrerá até ao final da temporada, e incluirá a primeira entrada da equipa nas 24 Horas de Le Mans, com a edição centenária a ter lugar nos dias 10-11 de Junho.