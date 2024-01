WEC: Pascal Vasselon substituído por David Floury como diretor técnico da Toyota | AutoSport

Desta forma, “David Floury aceitou o cargo de diretor técnico interino, reportando a Rob Leupen”, mantendo-se inalteradas as funções de John Litjens e Norio Aoki, chefes de projeto do WEC e do ‘WRC Engine’, respetivamente, passando ambos “a reportar a David Floury”. A TGR-E confirma que mais “informações serão comunicadas na conclusão deste processo”.

Em comunicado a Toyota Gazoo Racing confirma a reestruturação interna, que promove o antigo responsável do departamento de desenvolvimento de chassis e motores a diretor técnico e afasta Vasselon que esteve na liderança desde 2012 e ajudou a equipa nipónica a alcançar cinco vitórias consecutivas nas 24 Horas de Le Mans e seis títulos mundiais de construtores, mantendo-se na estrutura, mas “a sua participação nas operações quotidianas está temporariamente suspensa, embora a TGR-E [Toyota Gazoo Racing Europe] espere que retome em breve um papel ativo, contribuindo com os seus conhecimentos e experiência para melhorar a abordagem estratégica da TOYOTA GAZOO Racing ao desporto automóvel mundial”.

David Floury passa a ser diretor técnico interino da Toyota para o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), substituindo Pascal Vasselon, cujas atividades operacionais do dia-a-dia na equipa estão “temporariamente suspensas”.

