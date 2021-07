WEC: Partida de Le Mans é dada por John Elkann | AutoSport

John Elkann, Presidente da Ferrari, será o homem que dará a partida para a 89ª edição das 24 Horas de Le Mans, agitando a bandeira francesa no dia 21 de Agosto à frente do pelotão composto por 62 carros.

A Ferrari tem uma longa história de sucesso nas corridas em Le Mans, tendo obtido a vitória à geral por nove vezes, com a sua última vitória a remontar a 1965 e o duelo épico com a Ford. No início deste ano, o fabricante italiano confirmou que voltará ao topo da resistência em 2023 com um programa Le Mans Hypercar no WEC.

John Elkann, Presidente da Ferrari, disse que: “Agitar a bandeira que inicia as 24 Horas de Le Mans, uma das corridas de automóveis icónicas do mundo, é para mim um privilégio verdadeiramente excepcional e cheio de emoção. Le Mans é muito mais do que um desafio de resistência. É um espaço único no tempo que recorda algumas das maiores rivalidades de corridas do passado, e cria novos contos e lendas todos os anos. A história da Ferrari, que também nos liga a estas 24 horas, é uma história de paixão, excitação e sucesso em Le Mans, que começou em 1949. Mas acima de tudo, é uma história de inovação, ousadia tecnológica e desafio desportivo dramático ao mais alto nível. Tudo isto explica também a nossa recente decisão de trazer a Ferrari de volta à classe Hypercar e a Le Mans em 2023. A corrida deste ano, tão esperada, acolhe de volta os fãs cuja presença é tão fundamental para a sua magia. Gostaria de agradecer ao Automobile Club de l’Ouest pelo seu incrível trabalho e, claro, por este privilégio excepcional de iniciar as 24 horas de 2021”.