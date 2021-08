WEC: Parceria FIA-ACO prolongada | AutoSport

Por ocasião da 89ª edição das 24 Horas de Le Mans, a FIA e a ACO prolongaram o acordo Accords Le Mans. As duas partes estão decididas a continuar a colaboração e construindo juntas o futuro do Campeonato Mundial de Resistência da FIA.

O órgão dirigente do desporto automóvel mundial, a FIA e o fundador e organizador das 24 Horas de Le Mans, a ACO – cuja filial, Le Mans Endurance Management promove o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA – assinaram a extensão do acordo, mas não foi anunciada a duração da prorrogação. Em 2017 o acordo durou por três temporadas.

“A parceria entre a FIA e a ACO proporciona a tão necessária estabilidade do lado promocional, que é fundamental para apoiar os desenvolvimentos positivos no Campeonato do Mundo da Resistência da FIA”, disse Jean Todt, Presidente da FIA. “Nessa frente há muito a esperar, incluindo a categoria Hypercar e a entrada de fabricantes. Por conseguinte, formalizar a continuação da cooperação foi uma decisão óbvia. As corridas de resistência têm bases sólidas para o futuro”.

“No início de uma nova era dourada de corridas de enduro, temos o prazer de estender o nosso acordo com a FIA”, comentou Pierre Fillon, Presidente do ACO. “O crescente interesse na nossa disciplina e o regresso das maiores marcas automóveis à classe superior é a prova de que a nossa colaboração dá frutos. Os próximos anos oferecem perspectivas que as corridas de resistência nunca viram. O Campeonato do Mundo de Resistência da FIA nunca foi tão popular e estamos encantados por prosseguir a nossa parceria com o organismo dirigente do desporto automóvel internacional”.

A assinatura do acordo segue-se ao anúncio do calendário de seis eventos de 2022.