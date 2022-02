WEC: Parceria com a Alpine pode levar a Andretti a Le Mans | AutoSport

Mario Andretti revelou que a parceria entre a Alpine e a Andretti pode ir mais além da F1. A vontade de Michael Andretti de se juntar à F1 é grande, apesar do falhanço das negociações com a Sauber. Agora, Mario Andretti revelou que a Andretti pode estar a caminho da F1 e que já há um acordo com a Alpine para o fornecimento de unidades motrizes. Aparentemente, a parceria não se fica pela F1, com Mario Andretti a revelar que o acordo com a Alpine pode levar a Andretti ao endurance, com os americanos a poderem colocar em pista um protótipo, com o apoio da marca francesa. A Alpine está a desenvolver um LMDh que começará a competir em 2024. Em que moldes essa parceria será feita, ainda não é claro, mas o que ganha cada vez mais força é que a Andretti quer alargar significativamente a sua presença no mundo do desporto motorizado.