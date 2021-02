WEC: Os Sete que irão domar o Leão

Está definido o alinhamento da Peugeot para o projeto Hypercar/ WEC. Depois de muita ponderação a estrutura francesa escolheu os sete homens que estarão ao volante da nova máquina.

Ao longo das suas carreiras, estes 7 pilotos partilharam momentos intensos, tanto no mundo da Fórmula 1 como no das provas de resistência. Foram companheiros de equipa e adversários, mas também cúmplices nas suas vidas diárias e na sua preparação desportiva.

O endurance é uma disciplina implacável onde o fator humano é predominante. É essencial ter um espírito de equipa sem falhas para se poder completar uma corrida, antes mesmo de se considerar alcançar uma vitória. A partir deste ano de 2021, a formação de 6 pilotos titulares e de 1 piloto de reserva/simulador irá contribuir para o desenvolvimento do Hypercar, bem como para as diversas etapas de construção do programa, com as equipas da Peugeot.

“É essencial existir um vínculo entre todos os protagonistas do projeto”, insiste Jean-Marc Finot, Diretor do Programa. “Para além da performance, colocámos, aquando dos nossos critérios de seleção e durante as entrevistas que realizámos, muita ênfase nos vínculos entre cada um, no seu estado de espírito – na sua capacidade de trabalhar em conjunto, de união, de estímulo e na capacidade de puxar pela equipa. Esse fator humano é essencial nas provas de ‘endurance’. Também foi essencial que nos demonstrassem as suas motivações, ao assumir este compromisso como uma prioridade e não apenas como uma simples etapa nas suas carreiras.”

Para serem selecionados e escolhidos, estes 7 pilotos foram sobretudo avaliados por critérios de desempenho em eventos do WEC, mas também das categorias ELMS e IMSA. “Olhámos para todos os campeonatos de resistência dos últimos 5 anos”, comentou Olivier Jansonnie, Diretor Técnico da PEUGEOT SPORT. “O resultado ‘bruto’ em corrida não foi o elemento essencial, sendo que também estudámos a velocidade, a consistência e fiabilidade de um grande número de condutores. Queríamos uma composição que se complementasse e que fosse eclética, misturando jovens talentos e pilotos experientes, mas também pilotos conhecidos pelas suas qualidades de desenvolvimento, em especial na vertente da hibridização.”

Complementando os respetivos compromissos que têm em diversos campeonatos este ano, os 7 pilotos oficiais irão contribuir, diariamente, para a evolução do projeto, com vista à realização de uma primeira sessão de treinos no final de 2021.

Conheça um pouco mais dos sete pilotos Peugeot

Loïc Duval , França (38 anos) Vencedor do FIA WEC & das 24 Horas de Le Mans / Campeão de Fórmula Nippon & Campus

, França (38 anos)

Kevin Magnussen , Dinamarca (28 anos) 118 partidas na Fórmula 1 / Campeão de Fórmula Ford & Renault 3.5

, Dinamarca (28 anos)

Jean-Eric Vergne , França (30 anos) 58 partidas na Fórmula 1 / 2 títulos de Fórmula E / Campeão de Fórmula 3 & Campus

, França (30 anos)

Paul di Resta , Escócia (34 anos) 59 partidas na Fórmula 1 / Vencedor das 24 Horas de Le Mans, categoria LMP2 / Campeão da Fórmula 3 Euroseries / Campeão do DTM

, Escócia (34 anos)

Mikkel Jensen , Dinamarca (26 anos) Campeão do ADAC Formule Masters / Campeão do ELMS, categoria LMP3

, Dinamarca (26 anos)

Gustavo Menezes , EUA (26 anos) Vencedor do FIA WEC e das 24 Horas de Le Mans, categoria LMP2

, EUA (26 anos)