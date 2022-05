WEC: Oreca 07 número 100 foi construído | AutoSport

É um número que merece ser destacado. A Oreca construiu o 100º chassis 07, o LMP2 que tem dominado a sua classe. O carro estreou-se em 2017 e cedo se começou a impor face à concorrência da Ligier, Dallara e Multimatic. Aos poucos, o Oreca 07 foi-se tornando na escolha óbvia das equipas, ao ponto das equipas deixarem de lado praticamente todos os outros chassis disponíveis.

O chassis foi tão bem sucedido que as encomendas se sucederam e a equipa entregou o chassis nº100 à Cool Racing. Terá sido o 99º chassis construído, uma vez que a numeração dos chassis não conta com o número 13. O sucesso deste chassis não se fica pelos LMP2, uma vez que foram criadas derivações para a categoria LMP1 (Rebellion / Alpine) e para a categoria DPi, com os Acura AXR05. É um dos maiores casos de sucesso nos protótipos e certamente uma máquina que marcou uma era. O chassis #100 irá para o museu do fabricante no final da sua vida competitiva. O Oreca 07 tem pouco menos de 100 vitórias conquistadas nos vários campeonatos onde compete.

#MondayMotivation – #ORECA07 number 100 has just rolled off our workshop ! We are continuing a success story that started in 2017 and has seen nearly 100 wins in #LMP2 category. 1/2 pic.twitter.com/DzWTc0nW01