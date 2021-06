WEC: Onde ver as 8 Horas de Portimão na TV | AutoSport

Este fim de semana o Eurosport emite dois eventos de desportos motorizados icónicos que os fãs não vão querer perder: as 24 Horas de Le Mans, nas duas rodas, e as 8 Horas de Portimão, nas quatro rodas.

No domingo os adeptos têm a oportunidade de seguir as 8 Horas de Portimão, a 2.ª corrida da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA. António Félix da Costa é a grande figura de destaque para o público nacional que vai acompanhar esta corrida no Eurosport.

O piloto luso e campeão de Fórmula E vai estar presente na corrida algarvia com a sua equipa JOTA, depois de já ter garantido o segundo lugar na prova de estreia em Spa-Francorchamps, Bélgica, em maio.

Quem não vai estar em pista será Filipe Albuquerque, da United Autosports, vencedor da corrida belga na classe LMP2. O piloto português dá prioridade ao campeonato INSA pelo que falha a presença em Portimão.

As 8 Horas de Portimão para ver em direto este domingo no Eurosport com os comentários de João Carlos Costa e Ricardo Grilo. (Eurosport 2 – 14:00h – 17:30h) (Eurosport 1 – 17:30h – 19:30h).