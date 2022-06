WEC: O Peugeot 9X8 em pista no AIA | AutoSport

O Peugeot 9X8 foi apresentado oficialmente no Autódromo Internacional do Algarve. Foi no AIA que a equipa anunciou que iria estar presente na prova de Monza, onde fará a sua estreia oficial em competição. O 9X8 era um dos carros mais esperados para esta edição das 24h de Le Mans, mas o desenvolvimento do carro impediu que tal acontecesse. A nova máquina da Peugeot esteve a testar em Portimão e esta é apenas uma amostra do que fez na pista algarvia: