WEC: O novo Leão pela primeira vez em pista | AutoSport

O Peugeot 9X8, que foi apresentado pela primeira vez na semana passada pôde ser visto finalmente no seu habitat natural… a pista. A máquina francês viajou até Monza, palco para a terceira jornada do mundial de endurance da FIA, e mostrou-se aos fãs e… à concorrência. O aspeto agressivo e futurista mantem-se intacto no “mundo real” e o impacto da primeira impressão continua a fazer sorrir muitos. Esta máquina é especial de todos os ângulos e agora, graças a esta imagem do nosso José Bispo, podemos vê-la no asfalto do Templo da Velocidade.

O carro deverá fazer os primeiros quilómetros de testes no final deste ano, mas para já fica este aperitivo.