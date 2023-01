WEC: O Ferrari 499P em testes na pista de Sebring (vídeo) | AutoSport

Veja algumas imagens do Ferrari 499P, a nova máquina da Scuderia, em testes na pista americana de Sebring, em preparação para o arranque da época 2023 do WEC.

499P é o nome do novo Hypercar, com o qual a Ferrari competirá no WEC. No passado, os protótipos de Maranello tinham a letra P no seu código de identificação, frequentemente precedido pelo número da capacidade cúbica do motor. O 499P não é exceção. É um carro que é fruto de uma visão orgulhosamente enraizada no passado onde começou a lenda que ainda hoje se perpetua e que deu 22 títulos mundiais e 9 vitórias à geral nas 24 Horas de Le Mans.

O V6 do LMH tem a mesma arquitetura V6 de 120 graus que o motor do novo 296 GT3 lançado em julho, mas é um desenho totalmente novo. Aqui, podemos ver e ouvir a nova máquina em ação.