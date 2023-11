WEC: Nyck de Vries substitui José María López na Toyota | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing vai continuar a competir na categoria Hypercar (classe LMH) do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), com dois GR010 Hybrid, mas com uma alteração entre os pilotos que compõem a tripulação do carro número 7. Sai do programa da classe LMH José María López, que passará a competir na classe LMGT3, e entra Nyck de Vries para o seu lugar, passando a ser companheiro de Mike Conway e Kamui Kobayashi.

O alinhamento de pilotos inclui Nyck de Vries como o novo piloto do carro #7. O neerlandês foi piloto de testes e de reserva da equipa entre 2020 a 2022, garantindo durante esse período o título mundial da FIA de Fórmula E, passando depois sem sucesso pela Fórmula 1.

Agora, de Vries irá juntar-se novamente à Toyota no WEC.

“Estou muito entusiasmado por regressar às corridas de resistência, especialmente com a Toyota Gazoo Racing”, explicou Nyck de Vries. As corridas de resistência são algo de que sempre gostei e é uma disciplina com uma dinâmica incrível neste momento. Estive com a equipa numa função diferente durante alguns anos, mas nunca tive a oportunidade de correr, por isso é ótimo que tenha chegado a altura e quero agradecer à equipa o seu apoio contínuo e a sua confiança em mim. Estou muito ansioso por partilhar o carro n.º 7 com o Mike e o Kamui. São ambos pilotos muito talentosos que alcançaram muito, e estou certo de que faremos uma grande equipa.”

José María López, que competiu no WEC com a Toyota Gazoo Racing desde 2017, mudará da classe Hypercar a partir da temporada de 2024 para competir na classe LMGT3 com a Team Akkodis ASP aos comandos do Lexus RC F GT3. Será responsável pelo desenvolvimento da equipa e do carro e apoiará os jovens pilotos e os Gentlemen Drivers.