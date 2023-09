WEC: Nyck de Vries deverá ficar com o lugar de José Maria Lopez na Toyota | AutoSport

A troca já estava pensada em 2023, mas a ida de Nyck de Vries para a F1 adiou a mudança. José Maria Lopez deverá estar de saída da Toyota, para dar lugar ao piloto neerlandês que este ano teve uma passagem para esquecer na F1.

Segundo o motorsport.com, o piloto neerlandês já tinha um acordo com a Toyota, que continha uma cláusula que lhe permitia ir para a F1, se surgisse a oportunidade. Como ela surgiu, a clausula foi acionada. Mas como a passagem de Nyck de Vries pelo Grande Circo foi curta e de má memória, o piloto tem agora a oportunidade de representar a Toyota no WEC, juntando-se a Kamui Kobayashi e Mike Conway.

O diretor da equipa, Rob Leupen, não abriu o jogo quando falou com o Motorsport.com no início deste mês em Fuji:

“Estou sempre em contacto com o Nyck porque somos ambos neerlandeses”! brincou Leupen. “Penso que o Nyck tem muitas oportunidades, ele também fez alguns bons testes para nós [no passado]. Também estamos numa boa situação com o nosso [atual] alinhamento de pilotos. Penso que a nossa atual formação de pilotos é excelente. Desse ponto de vista, diria que não há qualquer problema.”

Já Lopez reconheceu que ainda não sabia se renovaria contrato com a equipa referindo que já não tem vinte anos. Lopez admitiu que gostaria de ficar na equipa, mas que nada está definido para já.