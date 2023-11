WEC: Novo procedimento de Virtual Safety Car | AutoSport

O WEC irá implementar um novo procedimento de Virtual Safety Car na próxima época. O novo procedimento implica a entrada do Safety Car, cada vez que o VSC é acionado.

O diretor da corrida terá como opção de ativar um. Cada VSC será sistematicamente seguido de um procedimento normal de safety car, que deve ser ativado cerca de duas voltas após a ativação do VSC. O diretor da corrida tem a liberdade de utilizar o safety car diretamente sem recorrer ao VSC se “a natureza do incidente em pista for incompatível com a sua utilização”.

O sistema Full Course Yellow, que também limita os carros a 80 km/h como uma ferramenta destinada a neutralizações curtas com duração igual ou inferior a uma volta, continua a fazer parte do regulamento desportivo.