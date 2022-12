WEC: Novo formato de qualificação aprovado | AutoSport

No Conselho Mundial da FIA foram aprovados os novos regulamentos desportivos para o WEC que contam com uma novidade. O formato da qualificação foi reformulado e passa a ter agora três sessões de 15 minutos.

De modo a facilitar a qualificação, de garantir aos concorrentes tempo suficiente e de alargar a janela de condições ótimas para definir os tempos, a qualificação será composta por três sessões separadas de 15 minutos, com uma sessão dedicada por classe, em oposição ao formato anterior de duas sessões, uma para protótipos (incluindo as classes Hypercar e LMP2) e outra para carros GT.

Os fabricantes que competem no Campeonato Mundial de Hipercarros da FIA devem inscrever pelo menos um e um máximo de dois carros. Quaisquer carros adicionais do mesmo fabricante devem ser inscritos na Taça do Mundo de Hipercarros por Equipa.

Qualquer forma de aquecimento de pneus não será permitida em 2023 e a quantidade de especificações de pneus disponíveis na classe Hypercar será reduzida para duas especificações por circuito em 2023 (três para Le Mans), sendo reduzido para uma única especificação por circuito (e duas para Le Mans) no ano seguinte.

Foram aprovados outros princípios da futura classe GT no Campeonato Mundial de Enduro da FIA, a chegar em 2024.

O período de homologação para os carros LMP2 foi prolongado até ao final de 2025.