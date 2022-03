WEC: Novo combustível sustentável, sem uma gota de petróleo | AutoSport

O WEC inicia a sua 10ª temporada em Sebring no próximo fim de semana e é também um marco importante pois a competição vai receber combustível 100% sustentável, em mais um passo em busca da neutralidade de emissões de carbono.

Como fornecedor oficial de combustível do WEC, a TotalEnergies fornecerá o primeiro combustível 100% renovável a ser utilizado por todos os concorrentes de uma série internacional de elite do desporto automóvel, o Excellium Racing 100.

Feito inteiramente dentro de uma economia circular e sem uma única gota de petróleo, este biocombustível retira a sua energia da reciclagem de biomassa residual da indústria vinícola. O Excellium Racing 100 será disponibilizado a todas as equipas em cada ronda da temporada 2022 do WEC, começando nas 1000 Milhas de Sebring no dia 18 de Março.

Excellium Racing 100 é um verdadeiro combustível de corrida que satisfaz os requisitos da FIA, dos fabricantes de automóveis e da directiva europeia sobre energias renováveis (RED). Reduzirá as emissões de CO2 em pelo menos 65% ao longo do seu ciclo de vida.

Resultado de dezoito meses de investigação e desenvolvimento, o Excellium Racing 100 é produzido com base em bioetanol derivado principalmente de resíduos de vinho através de um processo de fermentação, destilação e desidratação de bagaços de uva e borras. Esta base é depois misturada com ETBE (Éter etil-terc-butílico), também 100% renovável. Finalmente, um conjunto de aditivos da tecnologia Excellium completa a formulação deste combustível.

O Excellium Racing 100 simboliza os valores da parceria entre TotalEnergies e o Automobile Club de L’Ouest (ACO): inovação em competição, um verdadeiro laboratório para a mobilidade de amanhã, ao serviço da transição energética e ambiental.

Pierre-Gautier Caloni, VP Divisão Motorsport, TotalEnergies: “Estamos particularmente orgulhosos de introduzir este combustível 100% renovável em competição. É um marco importante na parceria entre a TotalEnergies e o Automobile Club de L’Ouest, cuja estratégia de promoção do desenvolvimento sustentável está de acordo com a ambição da nossa empresa de alcançar a neutralidade de carbono até 2050, juntamente com a sociedade. O WEC é assim um verdadeiro laboratório para a nossa Empresa, uma vitrina para as soluções inovadoras que podemos oferecer para uma mobilidade descarbonizada e sustentável”.

Mohammed Ben Sulayem, Presidente da FIA: “O desporto automóvel não é apenas um espetáculo fantástico, mas também uma plataforma única de investigação e desenvolvimento, ajudando a fazer avançar a introdução de tecnologias sustentáveis na indústria automóvel e beneficiando assim os condutores em todo o mundo. Pela sua natureza, as corridas de endurance estão na vanguarda da inovação. Por conseguinte, ter o WEC a mudar para combustível 100% sustentável da TotalEnergies é um marco importante que reflete perfeitamente o objetivo da FIA de introduzir fontes de energia sustentáveis no desporto automóvel”.

Pierre Fillon, Presidente do Automobile Club de l’Ouest: “A Endurance está a embarcar numa nova era. Com TotalEnergies, um parceiro de longa data da ACO, estamos a subir um nível com o nosso compromisso comum de reduzir o nosso impacto ambiental. O nosso principal objetivo é reduzir as nossas emissões de carbono e todos devem ajudar a atingir este objetivo. Estamos orgulhosos de manter a nossa ambição de fazer das 24 Horas de Le Mans um laboratório para a tecnologia automóvel”.