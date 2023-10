WEC: Novidades sobre o futuro de Félix da Costa na segunda-feira | AutoSport

António Félix da Costa irá esclarecer o seu futuro no WEC na próxima segunda-feira. O piloto da Porsche na Fórmula E tem ainda mais uma corrida do WEC para fazer e tem sido peça fundamental neste novo caminho da Hertz Team JOTA no mundial de endurance, agora na categoria máxima, os Hypercar.

No entanto, a continuação do piloto português poderá estar em causa. Segundo a publicação endurance-info.com, a Porsche quer que Pascal Wehrlein e António Félix da Costa se foquem a 100% na Fórmula E e não deverá permitir competições paralelas. Wehrlein apenas tem competido na Fórmula E, mas Félix da Costa, como muitos outros pilotos, divide-se entre a Fórmula E e o WEC. O AutoSport sabe que o piloto de Cascais deverá esclarecer o seu futuro na próxima segunda-feira, no arranque do último fim de semana do WEC, com a prova do Bahrein.

Félix da Costa tem sido, a par de Will Stevens, peça importante no desenvolvimento da equipa Hertz Team JOTA, que tem apostado forte nos Hypercars. A equipa onde Félix da Costa se sagrou campeão em LMP2 deu este ano o salto para o topo do endurance e tem usado esta época para limar arestas com o novo Porsche 963. A estrutura deverá operar dois carros e os rumores apontam nomes sonantes para ocupar as vagas que se vão abrir, com Sebastian Vettel e Jenson Button a serem referido como hipóteses. Félix da Costa é muito experiente, é um dos melhores pilotos de endurance e a sua presença no projeto tem sido importantíssima. A confirmar-se o cenário avançado pela publicação francesa, é um golpe para a equipa e para o próprio piloto que fica arredado de um projeto aliciante. Teremos de esperar por segunda-feira para termos a certeza do que vai acontecer. Resta esperar e torcer para que este cenário não se confirme.