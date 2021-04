WEC: Nova redução de performance para LMP2 descartada

O WEC não planeia fazer alterações aos níveis de desempenho LMP2 ou Hypercar antes das 6 Horas de Spa deste fim-de-semana, de acordo com o organizador ACO.

Depois dos resultados no Prólogo, em que vimos os tempos do LMH a serem semelhantes aos dos LMP2, surgiram rumores de que os carros da classe secundária do endurance poderiam sofrer nova redução de performance para que a distinção entre classes fosse mais clara.

O chefe do WEC, Thierry Bouvet. confirmou que não serão feitas mais mudanças em qualquer das classes:

“Para dar um pouco de perspetiva e para ter uma visão mais ampla, fizemos muito trabalho de simulação e análise de carros antes deste evento”, disse Bouvet à Sportscar365 durante uma conferência de imprensa no Spa. “Fizemos, com o novo processo de homologação do Hypercar, colocamos o carro em túneis de vento. Agora temos medidores de binário que medem a potência do motor. Obviamente, o peso é outro parâmetro importante para o desempenho. Finalmente, temos duas opções de pneus para o Hypercar.”

“O trabalho que tem sido feito, parte dele tem sido feito em conjunto com os fabricantes. Sabemos que tivemos de reposicionar o LMP2 para permitir para uma ‘estratificação’. Foi isso que fizemos. Tem havido algumas mudanças e algumas delas recentemente. Isto é puramente para a estratificação. Para responder mais sobre o facto – a questão era se haverá mais mudanças – a resposta é, claramente, não neste momento”.

“A ideia é ter estabilidade para LMP2, a partir de agora”, disse Bouvet. “Tivemos de fazer uma mudança, mas a ideia é claramente permanecer nesta estrada e parar de mudar as coisas”.

Há vontade de recolher os dados do fim de semana, com treinos, qualificação e corrida para que uma possível mudança seja feita com a maior quantidade de dados possível, mas tal só deverá ser feito para a próxima prova.