WEC, Nicolas Lapierre: “Tivemos uma corrida forte, sem erros” | AutoSport

Nicolas Lapierre estava satisfeito no final da corrida em Sebring, com a primeira vitória da Alpine à geral, no WEC. Uma corrida que pareceu fácil mas que exigiu muito dos pilotos que tiveram de forçar o andamento durante a corrida toda para conseguir o tempo suficiente para a paragem extra que precisam por ter um tanque de combustível mais pequeno que a concorrência. Lapierre elogiou a equipa afirmando que foi uma corrida sem erros:

“Forçamos a corrida inteira”, disse Lapierre à Sportscar365. “Tivemos de abrir uma diferença de um minuto para fazer esta paragem nas boxes no final. Sabíamos que tínhamos de fazer mais uma paragem, pelo que tínhamos de forçar para termos vantagem para isso. Estávamos a 1 minuto e 15 [segundos] antes da bandeira vermelha, pelo que não haveria problema em fazer a paragem extra nas boxes. Mas não foi tão fácil como parece. Tivemos uma corrida muito boa. Foi uma corrida limpa para nós. Não foi fácil, mas fizemos um trabalho muito bom em termos de ritmo, estratégia”.

Lapierre disse que a Alpine esperava que a Toyota estivesse mais próxima em ritmo da corrida, o que acabou por não se materializar.

“Foi um pouco mais próximo do que a qualificação, mas ficámos surpreendidos”, disse ele. “O Glickenhaus também foi lento no início, mas no final colocaram alguns bons tempos por volta. Estavam quase a igualar o nosso ritmo. Para ser honesto, ficámos um pouco surpreendidos porque a diferença era bastante grande. Fizeram muitos testes este Inverno e mudaram os pneus, pelo que esperávamos que fossem mais rápidos. Esta é uma pista muito especial. Vamos ver onde eles estão quando formos a Spa. Isto é bom para nós estarmos mais perto deles. Obviamente, precisamos desta vantagem na pista se quisermos ganhar. Tivemos de fazer uma paragem extra nas boxes. Pelo menos foi mais interessante para nós do que no ano passado, porque no ano passado não tínhamos ritmo, não tínhamos o alcance. Pelo menos agora temos um bom ritmo e foi ótimo para nós lutar na frente”.

“Sebring vale muitos pontos”, disse ele. “São 38 [para a vitória], pelo que é bastante. Vamos corrida a corrida. Sabemos que noutras pistas não teremos esta vantagem, por isso vai ser um pouco diferente. Mas é bom conseguir a primeira vitória na primeira corrida. Tivemos uma corrida forte sem erros em termos de estratégia. Portanto, isso é bom para o futuro”.