WEC: Nicolas Lapierre pendura o capacete e assume cargo de Diretor Desportivo da Alpine

A Alpine Endurance Team anunciou uma nova estrutura organizacional com a criação do cargo de Diretor Desportivo, que será ocupado pelo experiente piloto Nicolas Lapierre. Com início formal em 1 de janeiro de 2025, Lapierre terá a missão de apoiar o Diretor de Equipa, Philippe Sinault, com o objetivo de elevar o desempenho global da equipa e dos pilotos nas competições de resistência.

Lapierre foi um piloto de corridas francês muito bem-sucedido, conhecido pelo seu sucesso nas corridas de resistência. Com 17 participações nas 24 Horas de Le Mans, ele garantiu quatro vitórias na classe LMP2 (2015, 2016, 2018 e 2019). Lapierre tem sido fundamental para o sucesso da equipa Alpine Elf Endurance, contribuindo para três vitórias na classe em Le Mans e dois títulos mundiais LMP2 no Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC). Além disso, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do hipercarro A424 da Alpine para a época de 2024 do WEC.

Para o novo cargo, Lapierre será uma mais-valia para a equipa, com o seu conhecimento profundo do desporto e capacidade de liderança. Apesar de a nomeação entrar em vigor apenas no início de 2025, o piloto francês vai aproveitar a última corrida da temporada de 2024, no Bahrein, para se familiarizar com o novo cargo.

Com esta transição, Nicolas Lapierre cederá o seu lugar no Alpine A424 #36 a Jules Gounon, que se juntará a Mick Schumacher e Matthieu Vaxivière para a prova final da temporada. Lapierre encerrou a sua carreira de piloto com um pódio em Fuji, Japão, marcando um ponto alto na sua trajetória e simbolizando o início de uma nova fase para a Alpine Endurance Team.

Esta mudança marca um passo estratégico da Alpine na busca por maior sucesso nas competições de resistência, com Lapierre a desempenhar um papel-chave no desenvolvimento da equipa a partir de 2025.