WEC: Nico Varrone completa alinhamento da Corvette Racing | AutoSport

Nico Varrone vai juntar-se a Ben Keating e a Nicky Catsburg completando a tripulação do Chevrolet Corvette C8.R na classe LMGTE Am do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC). A Corvette Racing optou pelo argentino como piloto ‘Prata’ para a sua segunda temporada a tempo inteiro no WEC, no mesmo ano em que comemora a 25ª época de competição.

Varrone já conduziu pela primeira vez o Chevrolet Corvette C8.R da equipa no teste pós-temporada de 2022 no Bahrein e num teste privado em Sebring em dezembro, na pista que abre a temporada do WEC. O piloto argentino competiu em algumas séries de monolugares após a carreira no karting, mas optou pelos GT, tendo vencido a primeira prova do European Le Mans Series no ano passado aos comandos do Ferrari 488 GTE Evo da Rinaldi Racing, juntamente com uma vitória na prova de Barcelona das 24H Series.

Foto: Harry Parvin/focuspackmedia.com