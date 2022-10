WEC: Nico Müller substitui James Rossiter no Bahrein | AutoSport

Nico Müller foi o piloto escolhido para substituir James Rossiter aos comandos do Peugeot 9X8 e terá a sua estreia com a Team Peugeot TotalEnergies nas 8 Horas do Bahrein, onde partilhará o carro com Loïc Duval e Gustavo Menezes. O piloto suíço deixou recentemente a Audi depois da marca alemã ter terminado o programa de resistência e apostado na Fórmula 1 a partir de 2026, e tinha assinado contrato com a Peugeot sem ainda ter lugar no programa do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), mas foi agora confirmado como substituto de Rossiter.

James Rossiter, entretanto, deixou a equipa e o WEC, iniciando novas funções na Maserati MSG Racing, como chefe de equipa na Fórmula E, permanecendo no grupo Stellantis.

No regresso das 6 Horas de Fuji, onde o pódio pareceu ser uma possibilidade para o Peugeot 9X8, a Peugeot Team TotalEnergies regressou à pista de estreia em corrida – Monza – para mais um teste ao novo protótipo. Os objetivos incluíam encontrar soluções para as questões que tinha surgido à equipa no Japão, a avaliação de diferentes cenários e pneus, promover o desenvolvimento do Peugeot 9X8 e a continuação do treino da equipa em cenário de corrida, já com Müller aos comandos do carro.

“Nico impressionou durante o seu dia no carro no nosso teste em Monza”, relatou Olivier Jansonnie, Diretor Técnico da Peugeot Sport. “Estava calmo, concentrado, e deu um feedback valioso em relação ao Peugeot 9X8, apoiando as opiniões dos seus novos companheiros de equipa. Adaptou-se facilmente à equipa e agora está tudo pronto para a sua estreia no Bahrein. Sei que falo em nome de todos os membros da equipa quando saúdo todo o grande trabalho que James [Rossiter] realizou ao longo do último ano. Permanecerá como nosso piloto de reserva e piloto de desenvolvimento no simulador durante mais algumas semanas antes de passar a um novo desafio para o qual está idealmente qualificado”.

No Bahrein, o carro #93 será partilhado como habitualmente por Jean-Éric Vergne, Paul Di Resta e Mikkel Jensen.