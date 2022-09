WEC: Nico Muller assina pela Peugeot | AutoSport

Nico Muller, piloto suíço que esteve muitos anos ligado à Audi, cortou as ligações com a marca germânica e assinou com a Peugeot para ser piloto no programa do WEC.

Muller destacou-se na Audi no DTM e nas corridas de GT3, tendo recentemente iniciado o seu percurso nos protótipos LMP2 este ano. Muller entra para a estrutura que perdeu no início do ano Kevin Magnussen, que voltou à F1 para ser piloto da Haas. Desde então que a Peugeot não contratou mais ninguém, mas assinou agora com Muller, não se sabendo que lugar vai ocupar nas tripulações já formadas, sendo que James Rossiter começou como piloto de reserva e de testes, mas foi promovido com a saída de Magnussen.

“Estou entusiasmado por fazer parte desta aventura e com a perspectiva de competir no WEC com a Equipa Peugeot TotalEnergies em 2023”, disse Muller. “Juntar-me a um fabricante com um recorde tão ilustre em Le Mans e em corridas de endurance é uma oportunidade tremenda para mim, especialmente tendo em conta os novos regulamentos do desporto e a competição próxima que podemos esperar. Profissionalmente, é um desafio extremamente excitante e um sonho para qualquer piloto. Comecei a interessar-me pelas corridas de endurance e Le Mans em 2007, e devo dizer como estou impressionado com a capacidade da Peugeot de produzir carros muito fortes”.

“Nico é um piloto talentoso com um registo impressionante em várias séries, incluindo o WEC”, comentou o diretor técnico da Peugeot, Olivier Jansonnie. “Ele pilotou um protótipo LMP2 este ano e demonstrou o tipo de velocidade e constância que a Equipa Peugeot Total Energies procura. Ele tem uma boa abordagem e está totalmente empenhado em tentar ganhar Le Mans e o campeonato mundial. James Rossiter é o nosso piloto de teste e reserva, como anunciamos em 2021. A sua experiência e desempenho fazem dele uma parte fundamental do processo de desenvolvimento do 9X8, tanto na pista de corridas como no simulador”.