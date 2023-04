WEC, Nicklas Nielsen (Ferrari): “Estivemos muito melhores do que em Sebring” | AutoSport

São dois pódios conquistados pela Ferrari no regresso à classe principal do WEC. Depois do terceiro lugar nas 1000 Milhas de Sebring, Nicklas Nielsen, Miguel Molina e Antonio Fuoco voltaram a subir ao pódio no Autódromo Internacional do Algarve num degrau acima, conquistando o segundo posto nas 6 Horas de Portimão.

“Não foi fácil. Foi um início difícil de corrida para mim, mas recuperamos e conseguimos terminar bem. Penso que tivemos alguma sorte hoje, com o problema no outro Toyota. Estamos a tentar apanhá-los e penso que estamos a fazer um bom trabalho nesse sentido. Eventualmente vamos conseguir chegar mais acima”, contou Nicklas Nielsen no final da corrida ao Eurosport.

O piloto dinamarquês assegurou ainda que em ritmo de corrida sentiu que os Ferrari 499P estiveram “muito melhores do que em Sebring. Houve o plano de sacrificar um pouco a qualificação para trabalhar na configuração para a corrida e só temos de continuar a trabalhar assim”. Depois da pole position nos EUA a Ferrari AF Corse alcançou um novo pódio, mantendo-se como a equipa mais próxima do ritmo dos Toyota, apesar de se terem notado melhores desempenhos de outros carros em Portimão, como o Peugeot 9X8.