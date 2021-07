WEC: Nicki Thiim no Aston Martin de Paul Dalla Lana em Le Mans | AutoSport

Nicki Thiim vai regressar a Le Mans, aos comandos de um Aston Martin Vantage GTE, desta vez na categoria LMGTE Am. O piloto dinamarquês vai juntar-se à tripulação do Aston da NorthWest AMR.

Thiim vai ocupar o lugar de Augusto Farfus que não pode estar presente devido aos seus compromissos com a Hyundai, no Pure ETCR. Junta-se assim a Paul Dalla Lana e Marcos Gomes para enfrentar a mais mítica prova de endurance do mundo.

“Estou tão feliz por estar de volta a uma das maiores provas de resistência do mundo com a Aston Martin, e como sempre é uma honra representar uma marca tão especial nos grandes eventos”, disse Thiim. “Tenho de dizer obrigado a Paul por me ter convidado a fazer parte da sua equipa da NorthWest AMR, e por nos ter dado uma oportunidade real de lutar pela vitória na prova deste ano. O Vantage é um carro fantástico para correr em Le Mans e com Paul e Marcos temos uma equipa que pode estar na luta”.

“Quando se tornou claro que Augusto Farfus não estava disponível para a corrida, Nicki foi o substituto óbvio”, disse Dalla Lana. “Com o Nicki e o Marcos temos um alinhamento incrivelmente forte. O Vantage já deu provas em Le Mans, e na equipa da NorthWest AMR construímos uma equipa unida de indivíduos dedicados, muitos dos quais já ganharam esta corrida antes e sabem exatamente como fazer o trabalho. Isto parece-me uma excelente oportunidade para a corrida, e estou super entusiasmado por começar a trabalhar em Le Mans”.

O presidente da Aston Martin Racing, David King, acrescentou: “Estamos muito orgulhosos de ter quatro Vantage GTEs a disputar as 24 Horas de Le Mans de 2021 e três parceiros fortes a defender a honra de Aston Martin após os nossos sucessos da época passada. Nicki Thiim regressar com Paul Dalla Lana na equipa da NorthWest AMR é uma notícia fantástica e sublinha o nosso compromisso para com os nossos clientes que somos capazes de ter profundidade no nosso alinhamento de fábrica”.