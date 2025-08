WEC: Nick Cassidy deverá ingressar na Peugeot

Nick Cassidy estará prestes a regressar ao Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) pela primeira vez desde 2022, juntando-se à Peugeot. O fabricante francês deu fortes indícios da contratação numa publicação recente no Instagram, referindo os seus planos para o WEC 2025/2026, com detalhes oficiais esperados antes da próxima ronda no Circuito das Américas, em setembro.

Cassidy concluiu recentemente uma passagem bem-sucedida de dois anos na Fórmula E com a Jaguar TCS Racing, terminando em segundo lugar na temporada de 2024 após três vitórias consecutivas. A sua experiência anterior no WEC inclui uma campanha em 2022 na classe GTE-Am com a AF Corse e a Ferrari, onde alcançou o melhor resultado com um quarto lugar em Spa. Cassidy também detém títulos na SUPER GT e na Super Fórmula.

Cassidy está de saída da Jaguar, depois de duas épocas a representar a equipa britânica na Fórmula E. A vaga deverá ser ocupada por António Félix da Costa,