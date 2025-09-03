WEC: Mundial de Endurance ruma ao Texas

O Campeonato Mundial de Endurance (WEC) aterra este fim de semana no Texas para a sexta ronda da sua temporada de 2025, composta por oito eventos. Os candidatos ao título preparam-se para o Lone Star Le Mans, que terá lugar no desafiante Circuito das Américas (COTA).

O COTA, uma infraestrutura de ponta localizada em Austin, já acolheu o WEC em sete ocasiões anteriores, marcando a sua estreia no calendário em 2013. Este circuito é reconhecido pelo seu traçado exigente, que combina mudanças de elevação dramáticas, curvas rápidas e técnicas de baixa velocidade. Destaca-se a icónica subida de 41 metros até à Curva 1, conhecida como “Big Red”, as sinuosas “Esses” e a curva tripla de apex nas Curvas 16-18.

Com um percurso anti-horário e uma extensão de 5,513 km, o COTA impõe um rigoroso teste aos travões e pneus, com aproximadamente 44% da volta percorrida a fundo. Os Hypercars atingem velocidades que ultrapassam os 300 km/h, e os pilotos efetuam cerca de 54 mudanças de caixa por volta.

A natureza fluida da pista e as amplas zonas de ultrapassagem são ingredientes frequentes para corridas espetaculares. A prova do ano passado foi a segunda mais renhida na história do WEC, com o Ferrari 499P #83 da AF Corse a superar o Toyota GR010 Hybrid #7 da Toyota Gazoo Racing por apenas 1,780 segundos, conquistando a sua primeira vitória na categoria Hypercar.

A corrida ao título: principais candidatos

O Ferrari #83 da AF Corse mantém-se firmemente na luta pelo título de 2025. Após a vitória nas 24 Horas de Le Mans em junho, o trio composto por Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson encontra-se a 12 pontos do líder do campeonato antes da etapa em Austin. Ye ostenta um registo impecável nos EUA, tendo também vencido na classe LMP2 em Sebring em 2023.

Contudo, é o trio de fábrica do Ferrari #51, formado por Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, que lidera a classificação. Giovinazzi conquistou a sua primeira pole position no WEC no COTA na temporada passada, embora tenha sido forçado a abandonar a corrida. A Cadillac também ambiciona um resultado forte após a sua vitória em São Paulo, onde os seus dois V-Series.Rs deixaram a concorrência para trás.

Na equipa Toyota, o bicampeão mundial Kamui Kobayashi fará a sua 75.ª aparição, enquanto Mike Conway e Sébastien Buemi são os únicos pilotos a terem participado em todas as sete edições do Lone Star Le Mans. A Toyota ainda não venceu no COTA, embora Brendon Hartley tenha triunfado ali três vezes com a Porsche entre 2015 e 2017 – um recorde entre os pilotos atualmente em competição.

Heróis locais na Categoria LMGT3

Na categoria LMGT3, a equipa Heart of Racing, sediada nos EUA e vencedora no COTA em 2024, figura entre os favoritos. Juntam-se a eles os Ford Mustangs, Chevrolet Corvettes e o Porsche da Manthey, líder do campeonato, que conta com o piloto Ryan Hardwick, natural do Tennessee.

O texano Ben Keating fará a sua 40.ª partida no WEC a bordo do Corvette #33 da TF Sport, procurando reduzir a desvantagem de 23 pontos para a liderança do campeonato, ao lado dos seus colegas de equipa Daniel Juncadella e Jonny Edgar.

Informações essenciais do evento

Os treinos livres terão início na sexta-feira, 5 de setembro. A qualificação e a sessão de Hyperpole para os dez melhores classificados estão agendadas para as 15:00, hora local (22:00 CEST), de sábado, 6 de setembro. A partida da corrida será dada no domingo, 7 de setembro, às 13:00, hora local (20:00 CEST).