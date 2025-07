WEC, Mundial de Endurance retoma ação no Brasil: quem bate a Ferrari?

Depois das 24 Horas de Le Mans, o Mundial de Endurance regressa, com uma prova no Brasil, a quinta etapa da temporada de 2025, as 6 Horas de São Paulo, no icónico Autódromo de Interlagos. A prova promete ser emocionante, com a Ferrari a dominar a categoria Hypercar, ainda que nem sempre com a mesma equipa, e talentos locais a brilharem na LMGT3.

Interlagos celebra 85 anos com as 6 Horas de São Paulo

O Autódromo José Carlos Pace, conhecido como Interlagos, recebe o Campeonato Mundial de Endurance após uma ausência de dez anos. O circuito, com 4.309 km, é o mais curto do calendário, mas apresenta desafios significativos devido às suas mudanças de inclinação e traçado sinuoso. A prova atrai muito público, esperando-se mais que os 73.000 adeptos que estiveram presentes na edição anterior.

Luta pelo título aquece no hemisfério Sul

A Ferrari chega a São Paulo em grande forma, tendo vencido todas as provas da temporada com os seus Hypercar 499P. As estatísticas apontam para o carro #51 da AF Corse Ferrari, que já venceu no Brasil em 2012 e 2013, mas isso são somente coincidências. Curiosamente, a história nem sempre favorece os vencedores de Le Mans em Interlagos.

A Toyota, campeã de fabricantes, ainda não alcançou o pódio nesta temporada. A Porsche, por sua vez, conquistou o seu primeiro pódio em Le Mans, com Kévin Estre, Laurens Vanthoor e Matt Campbell a dividirem os Ferrari.

Estrelas locais prontas para brilhar na LMGT3

A categoria LMGT3 conta com 18 pilotos de alto nível, incluindo os brasileiros Augusto Farfus e Eduardo ‘Dudu’ Barrichello. Farfus, ao volante do BMW #31 da The Bend Team WRT, pretende subir ao pódio em frente aos seus adeptos. ‘Dudu’ Barrichello, filho de Rubens Barrichello, compete pela Racing Spirit of Léman num Aston Martin Vantage.

No Ford Mustang #77 da Proton Competition da LMGT3 está o único pilot português em prova, Bernardo Sousa, que volta a ter a seu lado Ben Tuck e Benjamin Barker.

Os treinos livres começam na sexta-feira, 11 de julho. A qualificação e a Hyperpole têm início às 14:45 (hora local, 18h45 em Portugal continental e Madeira) no sábado, 12 de julho. A corrida começa às 15:30 (hora de Portugal continental e Madeira) no domingo, 13 de julho.