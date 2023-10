WEC/Mundial de Endurance: LMGT3 para gentlemen drivers e equipas privadas | AutoSport

Foram aprovados pela FIA os Regulamentos Técnicos para a nova classe que será introduzida no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA de 2024, denominada LMGT3. A nova classe GT basear-se-á na plataforma técnica GT3 existente na FIA e centrar-se-á em gentlemen drivers e equipas privadas.

A LMGT3 irá substituir os carros construídos de acordo com os regulamentos técnicos da LMGTE que têm estado na grelha do FIA WEC desde a época inaugural da série em 2012. Os carros apresentarão várias adaptações específicas do WEC, tais como painéis de números luminescentes e luzes de direção.

Foi também aprovada a introdução de um formato de qualificação melhorado, em que as classes Hypercar e LMGT3 terão duas sessões cada. Ambas as classes terão uma qualificação de 12 minutos seguida de uma Hyperpole de 10 minutos para os 10 primeiros classificados que decidirão os vencedores da pole position. Anteriormente, cada classe apresentava uma única qualificação de 15 minutos, com o formato Hyperpole reservado apenas para as 24 Horas de Le Mans.