WEC, Monza: Toyota lidera a meio da prova, Filipe Albuquerque na frente dos LMP2 | AutoSport

O Toyota #7 de (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez) lidera as 6h de Monza, lugar que tem ocupado desde o arranque da prova. O carro que tem estado invariavelmente no topo da tabela de tempos continua a fazer o mesmo na corrida.

A continuar assim, não vai haver muita discussão pela vitória pois tem sido um dia negativo para o carro #8 (S. Buemi / K. Nakajima / B. Hartley) que tem enfrentado vários problemas técnicos que obrigaram a três paragens mais prolongadas. O Alpine #36 tornou-se assim o teórico principal favorito para o segundo lugar, mas o Glickenhaus #709 (R. Dumas / F. Mailleux / R. Westbrook) tem-se revelado num adversário a ter em conta, aproximando-se gradualmente do carro da equipa francesa. A meio da corrida, os efeitos do depósito de combustível menor fez-se notar ainda mais e agora o #709 está em segundo. O Glickenhaus #708 (L. Derani / G. Menezes / O. Pla) foi obrigado a entrar nas boxes com um problema numa vela de ignição que retirou performance ao carro. Para já tudo parece bem encaminhado para o triunfo do #7, mas os problemas que temos visto na Toyota deixam tudo em aberto.

More troubles for @BrendonHartley, after a quick stop to repair power cycle and make setting changes is he now having brake problems?#WEC #6HMonza @TGR_WEC pic.twitter.com/J8V8J9IIJx July 18, 2021

Em LMP2, o carro #22 da United Autosports (P. Hanson / F. Scherer / F. Albuquerque) lidera. Phil Hanson passou para a frente da corrida logo no arranque e por aí se tem mantido desde o começo, numa prova sem problemas e sem adversários.

Para o #38 da JOTA (R. Gonzalez / A. Da Costa / A. Davidson) a tarde acabou de piorar significativamente. Roberto Gonzalez iniciou a prova e quando entregou o carro a António Félix da Costa era sétimo, mas o português iniciou uma recuperação muito interessante subindo até ao quarto lugar, não sem antes apanhar dois sustos que o levaram até à gravilha. Mas à passagem da terceira hora, o Oreca #38 abrandou em pista, com problemas técnicos que o levaram para as boxes, comprometendo o resto da corrida para o piloto luso.

Em LMGTE Pro, o Porsche #92 ( K. Estre / N. Jani) liderou grande parte da primeira metade da prova, mas um Safety Car motivado pela explosão de um pneu de um GTE Am, baralhou as contas e foi o Ferrari #51 ( A. Pier Guidi / J. Calado) a passar momentaneamente para a frente da prova. O Porsche #92 regressou à liderança pouco depois, aproveitando uma superior paragem nas boxes.

We are under safety car after the @OfficialTFSport #33 has experienced a high speed puncture. Marshals are now clearing the track from carbon debris left by the Vantage AMR.#WEC #6HMonza pic.twitter.com/PaXMWLVPFp — WEC (@FIAWEC) July 18, 2021

Em LMGTE AM – o Aston Martin #33 ( B. Keating / D. Pereira / F. Fraga) da TF Sport liderou grande parte da primeira metade, mas uma falha num pneu massacrado por uma travagem queimada danificou sobremaneira o Aston Martin Vantage AMR que caiu dramaticamente na classificação. Com o ciclo de paragens nos Am a decorrer temos o Porsche #86 ( M. Wainwright / B. Barker / T. Gamble) na frente.

Resultados AQUI

Live Timing AQUI