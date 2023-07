WEC, Monza: Toyota faz a pole, Ferrari ficou a 0.017 seg. | AutoSport

A Toyota voltou ao topo da tabela de tempos, com a pole conquistada pelo carro #7 (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez) com Kamui Kobayashi ao volante do GR010 da equipa nipónica. A diferença para o Ferrari #50 (A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen) de Antonio Fuoco foi de apenas 0.017 seg. o que mostrar o equilíbrio que se vive na frente do pelotão.

A Toyota conseguiu colocar dois carros no top3 com o #8 (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa) de Brendon Hartley a ficar no terceiro posto, à frente da surpresa do dia, o Peugeot #93 (P. Di Resta / M. Jensen / J. Vergne) de Jean-Éric Vergne a terminar no quarto posto a apenas 0.304 seg. da referência. O top9 coube em menos de um segundo, o que mostra o equilíbrio desta qualificação. A Cadillac com o #2 ( E. Bamber / A. Lynn / R. Westbrook) completou o top 5. Para o #38 (A. Da Costa / W. Stevens / Y. Ye) de António Félix da Costa, a qualificação deu apenas o nono lugar (com Yifei Ye ao volante), ficando entre o Porsche #5 (D. Cameron / M. Christensen / F. Makowiecki) e o #6 (K. Estre / A. Lotterer / L. Vanthoor) da Porsche Penske Motorsport.

Em LMP2, o Oreca #41 da WRT (R. Andrade / R. Kubica / L. Delétraz) do piloto angolano Rui Andrade, conseguiu a pole, confirmando o favoritismo, com Robert Kubica a fazer o tempo de 1:39.354 e a deixar o #28 da JOTA (D. Heinemeier-Hansson / P. Fittipaldi / O. Rasmussen) a mais de 0.3 segundos, com o #22 da United (F. Lubin / P. Hanson / B. Hanley) a ficar no top3.

Em LMGTE, a pole sorriu ao Porsche #85 da Iron Dames (S. Bovy / M. Gatting / R. Frey) com Sarah Bovy a mostrar mais uma vez todo o seu talento, ficando à frente do Aston Martin #25 da ORT by TF (A. Al Harthy / M. Dinan / C. Eastwood) e do Porsche #77 da Dempsey – Proton Racing (C. Ried / M. Pedersen / J. Andlauer). Guilherme Oliveira viu Efrin Castro colocar o Porsche #56 (E. Castro / G. Moura De Oliveira / M. Cairoli) no 10º posto.

Foto: Philippe Nanchino