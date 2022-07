WEC, Monza: Toyota e Glickenhaus lideraram treinos com a Peugeot sempre à espreita | AutoSport

Já estão concluídos os ensaios para a qualificação de mais logo e a corrida de 6h do WEC, em Monza. A Catedral da Velocidade recebe o mundial de resistência e para já há indicadores interessantes na categoria principal. Toyota e Glickenhaus lideraram o treino 2 e 3, respetivamente, mas a Peugeot andou sempre por perto, o que são bons sinais para a marca francesa. Quanto aos portugueses também vimos boas indicações.

No TL2, foi o Toyota GR010 HYBRID #8 (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa) a fazer o melhor tempo, com o registo de 1:37.692, levando a melhor sobre o Peugeot 9X8 #93 (P. Di Resta / M. Jensen / J. Vergne) por uma escassa margem (0.083 seg.). Nos LMP2 foi o “nosso” #22 da United Autosports (P. Hanson / F. Albuquerque / W. Owen) a ficar com o melhor registo, com o também “nosso” #38 da JOTA (R. Gonzalez / A. Da Costa / W. Stevens) a ficar com o oitavo tempo da sua classe. O #45 da Algarve Pro Racing (S. Thomas / J. Allen / R. Binder) ficou com o 11º tempo e o #41 da Realteam by WRT (R. Andrade / F. Habsburg / N. Nato) a ficar em sétimo. Em LMGTE PRO, vantagem para o Porsche 911 RSR – 19 #91 (G. Bruni / F. Makowiecki) e em LMGTE AM foi o Porsche #46 da Team Project 1 (M. Cairoli / M. Pedersen / N. Leutwiler) a assinar o melhor tempo com o Aston Martin Vantage AMR #33 (B. Keating / H. Chaves / M. Sørensen) a ficar com o quinto registo.

No TL3, foi a vez do Glickenhaus 007 LMH #708 destacar-se (O. Pla / R. Dumas / L. Derani) com o tempo de 1:36.813, ficando à frente do Peugeot #93 que se manteve na segunda posição, a 0.2 seg, da referência, com o #94 (L. Duval / G. Menezes / J. Rossiter) da marca francesa logo atrás. Em LMP2 foi o #28 da JOTA (O. Rasmussen / E. Jones / J. Aberdein) a ficar na frente, com o #22 na oitava posição e o #38 no nono lugar, atrás do #45 que fez o quinto tempo da sessão e do #41 que foi o terceiro mais rápido. O Chevrolet Corvette C8.R #64 (T. Milner / N. Tandy) foi o mais rápido na derradeira sessão de treinos, à frente do Porsche #92 (M. Christensen / K. Estre) e em LMGTE AM foi o Ferrari 488 GTE Evo #54 da AF Corse (T. Flohr / F. Castellacci / N. Cassidy) a destacar-se com o #33 a ficar como sétimo tempo.

A sessão de qualificação está agendada para as 4 e 30, hora portuguesa.

Resultados AQUI