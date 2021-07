WEC, Monza: Toyota #7 dominou nos treinos | AutoSport

O Toyota nº 7 tem sido a referência na preparação para as seis horas de Monza, terceira prova do mundial de resistência FIA.

José Maria López foi o mais rápido na primeira sessão de treinos colocando o Toyota GR010 no topo da tabela de tempos com um registo de 1:38.401 no final dos 90 da primeira sessão. Seguiu-se o Toyota #8 (S. Buemi / K. Nakajima / B. Hartley) e o Alpine A480 #36 (A. Negrão / N. Lapierre / M. Vaxiviere), ambos a menos de 0.2 do melhor tempo. Em LMP2 foi Filipe Albuquerque a ser o mais rápido no Oreca #22 (P. Hanson / F. Scherer / F. Albuquerque) da United Autosports, neste regresso depois da ausência na ronda de Portimão. O #29 da Racing Team Nederland (F. Van Eerd / P. Chatin / N. De Vries) ficou em segundo, este fim de semana sem Giedo van der Garde, que testou positivo para a Covid 19, o melhor Pro/Am. O #38 da JOTA (R. Gonzalez / A. Da Costa / A. Davidson) ficou em sétimo nesta sessão.

Ferrari liderou em GTE-Pro como Miguel Molina à frente de Alessandro Pier Guidi, com um tempo de 1:46.329 no Ferrari #52 488 GTE Evo que partilha com Daniel Serra.

O Porsche de Riccardo Pera, liderou em GTE AM, com um tempo de 1:47.194 no #56 da Team Project 1.

No segundo treino foi novamente o #7 a ser o mais rápido. Lopez liderou a tabela com um tempo de 1:36.864. O piloto argentino acabou por ficar sete décimos de segundo à frente de Nicolas Lapierre, o segundo mais rápido no Alpine A480 Gibson LMP1, à frente do Olivier Pla no Glickenhaus SCG 007 #708.

Em LMP2, Nyck de Vries liderou com um tempo de 1:38.545,batendo Filipe Albuquerque por apenas 0,075 segundos, enquanto Anthony Davidson no #38 ficou em terceiro lugar.

Kevin Estre pautou o ritmo em GTE-Pro a bordo do Porsche 911 RSR-19 # 92 que o francês partilha com Neel Jani, com o tempo de 1:45.590.

Francesco Castellacci liderou em GTE-Am, com o seu Ferrari a percorrer o traçado de Monza em 1:46.737.

No último treino, antes da sessão de qualificação, que está agendada para as 18, Lopez voltou a ser a referência, com um tempo de 1:36.137, que deixou toda a concorrência a mais de 1 seg.

Em LMP2 foi Stoffel Vandoorne foi o mais rápido no Oreca #28, com uma marca de 1:38.910, com o #22 de Albuquerque por perto e o #38 de Félix da Costa em quinto. Em GTE Pro foi o Porsche #91 Gianmaria Bruni a ser o mais rápido ( 1:46.253) e em GTE Am foi Nicklas Nielsen a marcar o melhor tempo no Ferrari #83 (1:47.080).

Link para os Resultados AQUI