WEC, Monza: Templo da Velocidade é palco da quinta jornada do mundial de endurance | AutoSport

Depois da épica jornada de Le Mans, em que se festejou condignamente o centenário da prova, o WEC está de regresso para as 6h de Monza, no Templo da Velocidade.

Com a vitória da Ferrari em Le Mans, a luta pelo título nos Hypercar intensificou-se, com a Ferrari a aproximar-se da Toyota, que tem agora apenas 18 pontos de vantagem na classificação geral. No entanto, a luta pelo título LMP2 está ainda mais renhida, pois apenas quatro pontos separam a Team WRT dos recentes vencedores de Le Mans, a Inter Europol Competition.

E se as lutas nos Hypercar já eram animadas há agora mais uma equipa a juntar-se à festa. O alinhamento Hypercar para Monza terá o mesmo números de carros que vimos em Spa-Francorchamps com um total de 13 inscritos. Um dos Cadillac de Spa será substituído por uma nova entrada: um Porsche 963 da Proton Competition.

O Porsche 963 da Proton Competition #99 elevará o número total de Porsche 963 para quatro, juntando-se aos dois Porsche Penske Motorsport de fábrica (#5 e #6), bem como ao Porsche #38 da Hertz Team JOTA de António Félix da Costa. Ao volante do novo Porsche inscrito pela Proton estará o piloto da casa, Gianmaria Bruni, duas vezes Campeão do Mundo LMGTE Pro. Bruni terá a companhia do Campeão do Mundo do FIA WEC de 2016, Neel Jani, e do duplo vencedor da classe Le Mans, Harry Tincknell. A equipa foi para Monza sem testar o carro, pelo que pretende utilizar a ronda italiana do WEC como uma oportunidade para se familiarizar com a nova maquinaria, um pouco à imagem dos que fez a JOTA em Spa.

A Toyota Gazoo Racing já venceu três das quatro corridas do WEC esta época, mas depois de uma derrota por pouco em Le Mans, a equipa japonesa estará ansiosa por voltar a colocar a sua luta pelo título de 2023 no caminho certo com outra vitória. Entre os pilotos, é a equipa do Toyota GR010 Hybrid #8 (Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa) que tem uma pequena vantagem de 15 pontos sobre o Ferrari #51. A luta Toyota vs Ferrari terá novo capítulo em Monza, com a Ferrari a jogar em casa. Para o último lugar do pódio, a Cadillac tem-se assumido como a mais forte candidata, com a Porsche ainda a ter problemas e a Peugeot ainda a percorrer o longo caminho que leva aos lugares dianteiros.

A Glickenhaus Racing, vai tentar repetir o seu forte desempenho em Monza no ano passado com o Glickenhaus 007 Hypercar #708, conduzido por Romain Dumas, Olivier Pla e Nathanael Berthon. A completar a lista de inscritos no Hypercar estará a Floyd Vanwall Racing, onde Tristan Vautier substituiu Tom Dillmann no Vanwall Vandervell 680.

No que diz respeito às cores portuguesas, Félix da Costa foi para Monza com uma postura realista. Apesar do ritmo do 963 da JOTA ter sido bom até os percalços de Le Mans, há trabalho a fazer e arestas a limar. Félix da Costa procura encontrar uma base sólida, cimentar conhecimentos para poderem atacar com força a curto prazo. Filipe Albuquerque não estará presente, tendo ido para o Canadá, onde irá competir no IMSA. Mas há um novo nome na lista de inscritos. Guilherme Oliveira regressa aos comandos do Porsche da Project 1 – AO, depois de uma excelente prestação em Portimão. A qualidade do piloto ficou vincada na sua primeira experiência e em Monza, onde venceu no ano passado no ELMS em LMP3, terá nova oportunidade de mostrar tudo o que vale.

Resultados dos treinos livres

O fim de semana começou bem para a Ferrari, que acabou o primeiro treino livre na liderança da tabela de tempos com o #51 (A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi) a fazer o registo de 1:37.533, 0,003seg. mais rápido que o Porsche #38 da JOTA (A. Da Costa / W. Stevens / Y. Ye). O Porsche oficial #5 (D. Cameron / M. Christensen / F. Makowiecki) fechou o top 3.

Em LMP2 foi o Oreca #41 (R. ANDRADE / R. KUBICA / L. DELÉTRAZ) do piloto angolano Rui Andrade a liderar e em LMGTE Am foi o Ferrari #54 (T. FLOHR / F. CASTELLACCI / D. RIGON) a terminar na frente. O #56 de Guilherme Oliveira ficou em quinto.

No TL2, foi a Toyota a ficar na frente das operações com o #7 (M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ) a fazer o tempo de 1:36.363 e a deixar o Ferrari #50 (A. FUOCO / M. MOLINA / N. NIELSEN) a +0.170 da referência, com o Toyota #8 (S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA) a fechar os três primeiros. O Porsche #38 de AFC foi nono.

Em LMP2, foi novamente o #41 da WRT a ficar na frente do treino e em LMGTE Am foi o Porsche #60 da Iron Lynx (C. SCHIAVONI / M. CRESSONI / A. PICARIELLO) a conseguir o melhor registo, com o #56 da Project 1 a ficar na terceira posição na sua categoria.

No TL3 de hoje, foi o Peugeot #93 a terminar no topo da tabela, com o tempo de 1:35.878, à frente do Ferrari #50 e do Peugeot #94, com a marca francesa a mostrar-se em Monza. O #38 de Félix da Costa ficou em sexto lugar.

Nos LMP2, foi o Oreca #28 da JOTA a destacar-se e em LMGTE Am foi o Porsche #56 de Guilherme Oliveira a terminar no topo da sua classe.

A qualificação está agendada para as 14:40 e a corrida tem arranque marcado para as 12:30 de amanhã.

