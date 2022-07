WEC, Monza: Pilotos Peugeot falam em grande aprendizagem | AutoSport

A Peugeot estreou-se em Monza e não foi uma prova fácil para a equipa francesa. Os dois 9X8 da equipa sofreram dificuldades técnicas que comprometeram os resultados finais, mas a equipa focou-se nas lições aprendidas nas 6 horas de Monza.

Desde o início, as provas dos carros #94 e #93 seguiram caminhos diferentes. Enquanto Loic Duval (#94) arrancou do quinto lugar da grelha lado a lado com os seus adversários da categoria Hypercar, Mikkel Jensen (#93) saiu da última posição da grelha de partida (36º) depois de não ter conseguido marcar um tempo durante a qualificação de sábado à tarde.

A intenção do francês era igualar o ritmo dos primeiros classificados, enquanto o dinamarquês estava mais concentrado em abrir caminho através do tráfego lutando para recuperar posições. Com cinco voltas cumpridas, o protótipo #93 já estava a rodar dentro dos 10 primeiros e, no final da 6ª volta encostado ao plantel dos Hypercars. Foi então que um problema técnico parou a sua progressão forçando uma paragem nas boxes. A equipa conseguiu devolver o carro à pista, agora nas mãos de Paul di Resta, mas voltou a parar na pista.

Os diferentes incidentes de corrida que foram acontecendo e as duras condições atmosféricas não incomodaram o Team Peugeot TotalEnergies que continuou em prova com o protótipo #94. Apesar do tráfego, do estado da pista e de alguns problemas de juventude, o PEUGEOT 9X8 pilotado por Gustavo Menezes, James Rossiter e Loic Duval conseguiu passar pela bandeira de xadrez e recolher muitos dados que serão valiosos para preparar o resto da temporada.

Os pilotos do carro #94 fizeram um comentário final da primeira prova da equipa:

Loic Duval: “Foi ótimo chegar ao final da corrida. Tal como no protótipo #93, também tivemos problemas, a maioria deles relacionados com o andamento no meio do tráfego. A nossa intenção era cumprir toda a distância e não deitar tudo a perder na largada. O primeiro turno duplo correu muito bem. Foi durante o período de ‘Full Course Yellow’ que percebemos que tínhamos problemas em colocar temperatura nos pneus. Foi bom perceber essa dificuldade para que seja rapidamente debelada. Não conseguiríamos igualar o nível dos nossos adversários com 10 anos de experiência apenas numa corrida.”

James Rossiter: “Aprendemos muito com esta primeira prova. A nossa estreia foi uma enorme lição. Para começar, o carro não estava com o equilíbrio perfeito, mas foi melhorando. E isso dá-nos confiança. Estamos no bom caminho.”

Gustavo Menezes: “Claramente, a prova não correu de maneira perfeita, mas tínhamos tanto para aprender nesta primeira corrida. O nosso objetivo principal era terminar a prova e isso foi plenamente alcançado. O segundo objetivo foi mostrar que temos andamento e que estávamos no mesmo ritmo dos adversários. Agora, vamos estudar os dados recolhidos e continuar a progredir.”

Apesar dos resultados modestos, fica na retina o bom ritmo da equipa nos treinos e a velocidade em pista que pareceu estar ao nível da concorrência. Falhou a fiabilidade, mas ainda tem o resto do ano e mais duas provas para resolver os problemas.