WEC, Monza, Henrique Chaves: “queremos lutar pela vitória” | AutoSport

Depois do seu companheiro de equipa Ben Keating ter assegurado a segunda posição da grelha de partida para as 6 Horas de Monza na classe GTE-Am, Henrique Chaves mostra-se confiante num bom resultado na quarta ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA.

O objetivo do piloto português e dos seus colegas de equipa, Ben Keating e Marco Sorenson, é manter a liderança da TF Sport no campeonato depois da enorme vitória nas 24 Horas de Le Mans. A tarefa não é fácil, uma vez que carregam 40 quilogramas de lastro de sucesso no Aston Martin Vantage AMR. No entanto, desde a primeira sessão de treinos livres que toda a estrutura tem vindo a trabalhar arduamente na afinação do carro britânico e com bons resultados, uma vez que Ben Keating conseguiu conquistar esta tarde o segundo posto na grelha de partida entre os concorrentes da classe GTE Am.

Este resultado mostrou que a TF Sport e os seus pilotos seguiram o caminho certo, deixando o jovem de Torres Vedras entusiasmado. “Foi um excelente resultado, muito embora tenhamos ficado muito próximos da pole position. Mas batemos os nossos adversários mais próximos no campeonato, o que é muito importante, dado que se as posições se mantiveram na corrida de amanhã, ficaremos numa situação ainda mais confortável. Mas claro, queremos lutar pela vitória”, afirmou Henrique Chaves.

Apesar da boa prestação de hoje, o piloto português sublinha algumas preocupações para a prova de seis horas de amanhã. “Temos algumas questões com o pneu dianteiro esquerdo, que se desgasta muito rapidamente – os 40 quilogramas de lastro fazem-se sentir neste aspeto, assim como na velocidade de ponta, muito importante neste circuito. Contudo, pensamos que temos um trio de pilotos muito equilibrado e acreditamos que, com uma boa gestão dos pneus, poderemos estar na luta pela vitória”, concluiu Henrique Chaves.

A corrida de amanhã terá o seu início às 11h00