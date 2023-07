WEC, Monza: Guilherme Oliveira regressa ao mundial de endurance | AutoSport

O jovem piloto Guilherme Oliveira continua a sua ascensão no mundo do endurance e depois de uma passagem muito bem sucedida pelas 6h de Portimão, ao volante do Porsche 911 RSR – 19 da PROJECT 1 – AO, voltará aos comandos da máquina alemã para as 6h de Monza, no próximo fim de semana.

Foram 71 voltas, mais de duas horas de corrida num carro praticamente desconhecido e numa pista exigente. Guilherme Oliveira voltou a mostra qualidade e, acima de tudo, inteligência nas 6h de Portimão. A estreia de Oliveira correu da melhor forma, com uma abordagem madura, de tal forma que o experiente Miguel Ramos, que foi seu colega de equipa na altura, fez questão de elogiar o jovem piloto e a forma como encarou o fim de semana. Sem exageros, sempre em crescendo, mostrando um ritmo muito regular e fiável. Oliveira fez o melhor tempo com o registo 1: 41.540 não muito longe do tempo de Mateo Cairoli (1: 40.751), piloto da Porsche.

O trabalho foi bem-feito e agora, a PROJECT 1 – AO voltou a recorrer aos serviços do jovem piloto. Com nova sobreposição de calendário entre o IMSA e o WEC, a equipa não teve dúvidas em voltar a chamar Oliveira para mais uma prova do mundial. É mais um passo importante na carreira do jovem de 18 anos, que continua a mostrar o seu talento no mundo do endurance. A sua presença na prova italiana foi confirmada hoje, com o seu nome a aparecer na lista de inscritos, onde está também António Félix da Costa, com Filipe Albuquerque ausente, a correr no IMSA.