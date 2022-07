WEC, Monza: Filipe Albuquerque na pole position dos LMP2; Glickenhaus bate concorrência nos hipercarros | AutoSport

Filipe Albuquerque conquistou a pole position entre os LMP2 para o carro #22 da United Autosports para a corrida de 6 Horas de Monza do campeonato do mundo de resistência (WEC). Numa sessão de qualificação encurtada resultante da paragem do hipercarro #93 da Peugeot entre as curvas Lesmo, Filipe Albuquerque foi o piloto mais rápido da classe LMP2, com o tempo 1:38.403s, deixando o Oreca #44 da ARC Bratislava a 0.328s de diferença. O Oreca #41 da Realteam By WRT, com Rui Andrade na tripulação do carro, terminou a sessão de qualificação com o terceiro tempo mais rápido.

O melhor Peugeot 9X8, a maior novidade na prova italiana, o #94 vai partilhar a terceira fila da grelha com o LMP2 #22 de Filipe Albuquerque. O piloto português foi o mais rápido à frente de Mathias Beche que inicialmente parecia poder surpreender com a pole position a ARC Bratislava.

Sorte diferente teve António Félix da Costa, que viu o seu companheiro de equipa Will Stevens qualificar-se em 11º da mesma classe, prejudicado pela interrupção da sessão devido à paragem do Peugeot #93.

Na classe rainha do WEC, Romain Dumas deu à Glickenhaus Racing a sua segunda pole position. O piloto francês, ao volante do Glickenhaus 007 #708, terminou 0.919s à frente do Toyota #8 de Brendon Hartley, com o tempo de 1:35.416s.

Hartley, por sua vez, bateu Nicolas Lapierre, no Alpine #36, por uma posição na primeira fila da grelha de partida por 0,164 segundos, enquanto Kamui Kobayashi, no Toyota #7 arranca do quarto posto.

A Peugeot qualificou-se no quinto lugar para a sua estreia no WEC na classe hipercarro, depois do segundo carro ter causado a bandeira vermelha da sessão. Enquanto Mikkel Jensen não conseguiu definir um tempo de volta no carro #93, o seu colega de equipa Gustavo Menezes registou o tempo de 1:37.253s para o #94.

Alessandro Pier Guidi conquistou a primeira pole position para a Ferrari na classe GTE-Pro, Nick Tandy da Corvette Racing no segundo posto. Pier Guidi Pier estabeleceu o tempo de 1:45.270s no Ferrari 488 GTE Evo #51 da AF Corse colocando um ponto final à série de três pole positions consecutivas da Porsche.

A pole position entre os GTE-Am foi para Sarah Bovy aos comandos do Ferrari #85 da Iron Dames, batendo Ben Keating, companheiro de equipa de Henrique Chaves no Aston Martin da TF Sport. Assim, o carro do piloto português vai começar a corrida de amanhã da segunda posição da grelha dos GTE-Am.

