WEC, Monza, Filipe Albuquerque: “esperamos que a ponta de sorte esteja do nosso lado” | AutoSport

Depois das 24h de Le Mans, Filipe Albuquerque ruma a Monza onde irá disputar este fim-de-semana, a quarta jornada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC). O piloto português junta-se a Phil Hanson e Will Owen focados em conseguir traduzir num bom resultado o andamento e potencial do Oreca da United Autosports.

Perfeito conhecedor do circuito de Monza, Filipe acredita que este fim-de-semana representará um ponto de viragem nos infortúnios que tem assolado esta época desportiva no WEC: “Não temos sido felizes e isso já condicionou o resultado da temporada. Por isso vamos pensar nos resultados corrida a corrida daqui em diante. Sabemos que somos candidatos à vitória porque temos um carro competitivo, uma equipa motivada e um conjunto de pilotos muito rápidos. Só esperamos que a ponta de sorte que é necessária esteja do nosso lado desta vez”, começou por referir.

Assim, os objectivos são subir ao lugar mais alto do pódio: “Vamos com esse foco. São 6h de corrida, muita coisa pode acontecer, mas estamos muito certos de que de tudo faremos para atingir a nossa meta”, concluiu.

O programa do fim-de-semana começa na sexta-feira com os treinos livres. No sábado terá lugar a qualificação e no domingo a corrida que começa pelas 11h.